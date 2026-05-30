Sanidad advierte del riesgo de los ‘vapers’ como puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), se suma a la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, evento promocionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para advertir sobre los riesgos del consumo de tabaco.

Con motivo de esta jornada, la Dirección General de Salud Pública ha puesto en marcha una campaña con el lema ‘Los vapers no se instalan en mi vida’, en la que informa, especialmente a la población más joven, de los riesgos del consumo de los nuevos dispositivos electrónicos con nicotina y de cualquier producto de tabaco y del riesgo que supone la incorporación de los mismos al estilo de vida.

Los cigarrillos electrónicos suponen una puerta de entrada para el consumo de tabaco tradicional. A nivel nacional, uno de cada cuatro jóvenes de entre catorce y dieciocho años ha usado un cigarrillo electrónico y casi la mitad con recargas de nicotina. La mayoría de las personas jóvenes fumadoras de tabaco convencional refieren haber iniciado el consumo a través de dispositivos electrónicos con nicotina

Los especialistas recuerdan que el tabaquismo, en cualquiera de sus formas, constituye un reto sanitario de primer orden. Aseguran que los riesgos del tabaquismo están perfectamente establecidos tanto como causante de enfermedades como responsable de empeorar el pronóstico de otras y que no hay ninguna forma segura de consumir tabaco ni hay un consumo mínimo que esté carente de riesgo.

Según la OMS, fallecen unos ocho millones de personas cada año debido al consumo de productos de tabaco. En España esta cifra ronda las 52.000 personas cada año y en Canarias se sitúa en las 2.300 personas anuales.

La falsa inocuidad de los nuevos productos del tabaco

La aparición de nuevos productos, supuestamente menos dañinos, ha generado un nuevo desafío. La evidencia empieza a mostrar riesgos ya detectados, al margen de que en su composición hay sustancias de probada toxicidad cuyos efectos ya se conoce que tardarán todavía un tiempo que aparece.

Se han demostrado riesgos para la salud por el consumo de cigarrillos electrónicos incluso en la población más joven; puede provocar inflamación de las vías respiratorias, hipertensión, alteraciones en los vasos sanguíneos. A largo plazo puede incrementar el riesgo de tumores porque tienen en su composición sustancias cancerígenas

Lo más importante es la presencia de nicotina que es una sustancia altamente adictiva. La adicción al tabaco de los más jóvenes puede alterar su desarrollo cerebral, su capacidad de aprendizaje y disminuir sus habilidades de relación social.

La epidemia de tabaquismo constituye el principal problema de salud pública en nuestro entorno. Su evolución en los últimos años ha incluido la promoción y distribución de nuevo productos que se han unido a los daños considerables que genera el tabaco convencional.

Campaña ‘Los vapers no se instalan en mi vida’

Con el lema ‘Los vapers no se instalan en mi vida’, la campaña de la Dirección General de Salud Pública del SCS muestra, simulando una aplicación móvil, que los jóvenes pueden elegir una opción con salud en contraposición con otra completamente insana.

Se trata de alertar sobre el riesgo del consumo de estos productos sin dejar la menor duda sobre su toxicidad. Se insiste en la incoherencia de que algunas acciones de autocuidado y opiniones sobre la preservación del medio ambiente propias de la juventud coexistan con productos dañinos y contaminantes.

Asimilando los vapeadores a una aplicación de móvil, se llega a la conclusión de que lo mejor es desinstalarla.

Esta campaña está también en coherencia con la de la OMS sobre desenmascarar el atractivo de los productos del tabaco dirigidos a la juventud a propósito de estos dispositivos. La campaña se difundirá en medios y redes sociales que son empleados de forma cotidiana por la población hacia la que va dirigido fundamentalmente el mensaje.

Prevalencia del tabaquismo en Canarias

Según la última Encuesta de Salud de Canarias (ESC2021), los datos del tabaquismo en mayores de dieciséis años son:

Prevalencia de fumadores: 19,9 por ciento (varones 23,2 por ciento; mujeres 16,8 por ciento). Ha descendido seis puntos desde 2015 (26,2 por ciento). Aun así, hay 375.000 fumadores en Canarias (214.000 varones y 161.000 mujeres).

Desde 2015 ha aumentado el número de exfumadores (de 15,6 por ciento a 21,7 por ciento) en ambos sexos (varones de 24,7 por ciento a 27,6 por ciento; mujeres de 11,7 por ciento a 18,7 por ciento). Ahora hay en Canarias 408.000 personas que han dejado de fumar.

La prevalencia de fumadores en el tramo de edad más joven ha descendido (16-29 años) es del 16,1 por ciento (varones 17,3 por ciento; mujeres 15 por ciento). (27.000 fumadores menos que en 2015).

Ha descendido también el número de personas que han iniciado el consumo antes de los quince años, pasando de un 36 por ciento en 2015 a un 28 por ciento en 2021.

La prevalencia de personas que nunca han fumado en el tramo de edad más joven (15-29) ha aumentado desde el 68,5 por ciento según datos de la ESC 2015 hasta el 77,7 por ciento en ESC 2021.

Actuaciones frente al tabaquismo

Desde el Programa de Prevención y Control del Tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública del SCS también se han incluido actividades y contenidos sobre los vapeadores en el Programa de Intervención sobre Tabaquismo en Enseñanza Secundaria (ITESplus). Este programa lleva más de 25 años actuando en centros de Educación Secundaria.

El Programa ITESplus proporciona información sobre todos los productos del tabaco y derivados con nicotina (tabaco convencional, tabaco sin combustión, dispositivos electrónicos, pipas de agua) con talleres y actividades que proporcionan habilidades personales para ser capaz de vivir plenamente sin estos productos tóxicos.

También se proporciona la capacidad de análisis crítico del mensaje promocional y de resistencia al grupo de compañeros, que se han considerado como factores determinantes del consumo muy importantes a estas edades.

En Canarias, la proporción de jóvenes entre quince y 29 años que nunca ha fumado ha subido desde un 68,5 por ciento en 2015 a un 77,7 por ciento en 2021. También ha subido la proporción de personas exfumadoras: del 15,6 al 21,7 por ciento. Este dato se complementa con el descenso de seis puntos de la prevalencia de personas fumadoras, pasando del 26,2 por ciento al 19,9 por ciento.

En relación con la preservación de medio ambiente se desarrolla el Programa de Playas Sin Humo de Canarias para conseguir espacios al aire libre sin contaminantes ni residuos tóxicos de cualquier producto de tabaco (colillas, pilas, microplásticos, etc.)

Para aquellas personas fumadoras que quieran dejar de fumar o tengan interés en conocer los tratamientos disponibles el Servicio Canario de la Salud oferta el Programa de Ayuda al Fumador de Canarias (PAFCAN). A través de este programa se tiene acceso a tratamientos farmacológicos financiados por el sistema público y a la atención por parte de profesionales cualificados en el abordaje del paciente fumador.

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En la actualidad hay más de 2.800 profesionales sanitarios de Medicina y de Enfermería incluidos en el Programa PAFCAN. Para mantener una formación continuada adecuada, el Programa incluye un programa de formación en el que han participado unos 2.600 profesionales.