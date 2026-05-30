El tiempo da una tregua al calor pero no al viento este fin de semana en Canarias

Canarias arranca este sábado con tiempo estable en la mayor parte del Archipiélago, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de viento moderado a fuerte en las zonas más expuestas a los alisios, donde podrán registrarse rachas localmente muy fuertes durante la jornada.

La nubosidad volverá a concentrarse en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, mientras que el sol seguirá predominando en amplias zonas del sur. Las temperaturas apenas experimentarán cambios y se mantendrán en valores suaves para esta época del año.

Previsión por islas

LANZAROTE

Cielos nubosos en general, tendiendo durante las horas centrales a intervalos nubosos en el norte y a un ambiente más despejado en el resto de la isla. Temperaturas con escasas variaciones. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas del interior durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 - 25

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos en la mitad norte y el litoral oeste, abriéndose claros durante la jornada. En el resto de zonas se esperan intervalos nubosos o cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el sur de Jandía durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 - 24

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 1.000-1.100 metros, predominarán los cielos nubosos con posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías. En el resto de la isla dominarán los cielos despejados. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas bajarán ligeramente en el norte y subirán de forma suave en el sur. Viento moderado del nordeste, con intensidad fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la tarde. Brisas en las costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 22

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 1.100-1.200 metros, se mantendrán los cielos nubosos con posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, principalmente en el nordeste. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en la vertiente oeste durante la noche. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste y en las medianías de la vertiente sur de Anaga, donde podrán registrarse rachas localmente muy fuertes durante la tarde. Brisas en las costas occidentales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 24

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 1.100 metros, con posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocas variaciones. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste, donde podrían producirse rachas muy fuertes durante la tarde. Brisas en las costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 - 25

LA PALMA

En el norte y el este, por debajo de los 1.100-1.200 metros, habrá abundante nubosidad con posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, tendiendo a cielos más despejados durante el día. En el resto de la isla predominará el ambiente poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en las costas occidentales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 - 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte durante las primeras horas, tendiendo a poco nuboso a lo largo del día. En el resto de zonas predominarán los cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la tarde. Brisas en las costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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