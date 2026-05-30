Rafael Luque, canario de adopción y premio princesa de Girona de Investigación: "Uno de los mayores logros científicos de España sería atraer el TMT"

Apasionado del cosmos y amante de Canarias. En estos términos se podría definir a Rafael Luque (Córdoba, 1993) que se ha convertido en una de las grandes promesas científicas del país, como así lo corrobora su reciente condecoración como Premio Princesa de Girona de Investigación. Un galardón que asegura, "no se esperaba", pero que llega en un momento dulce de su carrera.

Luque, que hoy desarrolla su labor en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) –su tierra natal–, fue uno de los cazadores de exoplanetas formados en Canarias. Casi un lustro después de abandonar las Islas, no puede olvidar los cinco años que pasó en Canarias realizando su tesis doctoral. Con su estancia en las Islas pudo cumplir un "sueño de niño", y lo hizo gracias a su constancia y su tesón por cumplir sus objetivos, además de un talento natural para la ciencia.

¿Cómo se enamoró de la Astrofísica?

Ocurrió en mi pueblo, Priego de Córdoba. Allí se hizo un curso de iniciación a la astronomía cuando yo tendría 11 o 12 años y pude ver Saturno por primera vez con un telescopio chiquito amarillo que tenía el profesor del curso. Esa imagen se me quedó grabada durante mucho tiempo. Cuando cumplí 15 años, pude conocer al profesor del curso y compartir con él observaciones con su telescopio. Pasé las noches de mi adolescencia en mitad de campo de Andalucía observando y aprendiendo con él. Además, a mí me gustaba mucho la Física y las Matemáticas, y cuando tuve Astrofísica por primera vez, fue un sueño hecho realidad.

Durante su carrera se ha dedicado a la búsqueda de exoplanetas ¿de dónde procede ese entusiasmo por estas estructuras cósmicas?

Mi primer contacto con la investigación fue, en realidad haciendo cosas de galaxias. Fue con una beca de verano con la que me fui a México en 2013. Ahí trabajé con el investigador Fabián Rosales, en el estudio las regiones de formación estelar en galaxias. Un trabajo que continué durante mi tesis de grado. En lo que se refiere a los exoplanetas, fue un profesor de física estelar en Alemania, de la Universidad de Heidelberg donde hice mi máster, quien me reclutó para trabajar con él en analizar los datos del proyecto Cármenes, que se hacía desde Calar Alto, en Almería. Siendo de la zona, conocía el proyecto porque era supernovedoso y superpotente

Y luego vino para Canarias para hacer el doctorado, ¿qué le atrajo de las Islas?

Si. Mi sueño realmente siempre fue poder hacer el doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Mi admiración por los observatorios de Canarias viene de lejos y siempre he intentado acabar allí. Me fui un año de la carrera a la Universidad de La Laguna para cursar asignaturas optativas que sólo había allí. Luego intenté pasar varios veranos en las Islas, algunos de ellos con beca e hice prácticas externas en el IAC. Siempre intentaba estar en Canarias el máximo posible y gracias a una beca de la Fundación La Caixa, lo conseguí. Me dieron la libertad para poder hacer mi propia investigación, y como quería continuar lo que había empezado en el máster, elegí a mi supervisor, Enric Pallé para trabajar en exoplanetas en el IAC.

"Siempre he intentado estar en Canarias lo máximo posible"

¿Qué es lo que más recuerda de esa etapa?

Fueron cinco años maravillosos. Canarias forma parte de mi vida y siempre se siente como en casa. Conozco bastante la isla y sobre todo recuerdo a mi hija crecer allí en Tenerife, que es lagunera. También ese tiempo maravilloso, con esas posibilidades de ir a la montaña o al mar y de subir al Teide... Muchísimos amigos siguen viviendo ahí, y no puedo no mencionar a mis compañeros del club de rugby de la ULL. Jugué muchos años con ellos y hemos entrenado juntos y viajado juntos con la liga canaria. Fueron, sin duda, años inolvidables.

¿Cuándo regresó a su tierra natal?

Me fui de Canarias a mediados de 2021, y ya de ahí, excepto por un periodo corto en el que estuve en Estados Unidos, el verano pasado me incorporé al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), en Granada.

Ha estado en muchos observatorios astronómicos. Si tuviera que hacer un ránking, ¿en qué posición colocaría los de Canarias?

Para mí, sin duda, los mejores –y más accesibles– observatorios del hemisferio norte están en Tenerife y La Palma. He pasado muchísimas noches de observación en ambos, y los conozco bien. . Les guardo muchísimo cariño, incluso en los tiempos de la carrera que también íbamos allí al Teide para hacer prácticas con otros telescopios más pequeños que eran de nivel educacional. Me encanta observar, ir al observatorio y trabajar allí en persona, aunque es verdad que después de la covid cada vez hay menos oportunidades para hacerlo. Ya no tomamos tanto nuestros datos sino que los toman por nosotros. Sin duda, uno de los mayores logros del país a nivel científico sería atraer el TMT a La Palma y convertir al observatorio del Roque de los Muchachos en el más importante del hemisferio norte.

Hay algo que me ha llamado la atención de su currículum. Es usted uno de los promotores del observatorio amateur de Los Colorados, ¿cómo surge esta iniciativa?

Desde muy pronto en mi carrera y junto a mi socio Miguel Gil, fundamos una asociación sin ánimo de lucro, Turismo Astronómico, con la que nos podíamos dedicar a hacer divulgación de la astronomía. Al principio era una iniciativa tinerante. Íbamos a donde nos lo pedían con nuestros telescopios, lo que se tradujo en muchas ocasiones en realizar observaciones, cursos y charlas en las plazas de los pueblos pequeños en las zonas rurales de Andalucía. Pero nuestro sueño era dejar de ser itinerantes. Para nosotros, los mejores cielos de la provincia de Granada están en Gorafe que es, además, donde empezamos nuestra actividad de divulgación. Así, Miguel Gil, Miguel Ángel Pugnaire y yo conseguimos fundar este observatorio en 2022. Es un observatorio dedicado únicamente a la enseñanza de la astronomía y a colaboraciones amateur con profesionales, que se llama el Complejo Astronómico de los Colorados porque está en el desierto de los Colorados en el centro del Geoparque Unesco de Granada. Estamos a pleno rendimiento haciendo un montón de proyectos, tanto de divulgación como colaboraciones científicas amateur y profesionales. Contribuimos con nuestros pequeños telescopios y con la ilusión de un niño que empieza.

Entre lo que más le apasiona a nivel científico son los subneptunos, ¿qué tipo de planetas son y por qué le interesan tanto?

Este tipo de planetas no existen en el Sistema Solar, pero que son el tipo más común en la galaxia. Creemos que estos subneptunos, al menos para otro tipo de estrellas diferentes al Sol, son en realidad mundos acuáticos, pues hasta la mitad de su peso es en agua. Pero no sabemos todavía si estos planetas de tipo subneptuno en estrellas como el Sol podrían ser mundos acuáticos. Con el proyecto que estamos desarrollando, gracias a una beca Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, queremos probar que los subneptunos, bajo las condiciones adecuadas, cuentan con agua en estado líquido y podría ser candidato para albergar vida. Con instrumentos que tenemos disponibles a día de hoy, podríamos estudiar de otra manera si estamos solos en el Universo.

"Queremos probar que los subneptunos son candidatos a albergar vida"

Hablando de búsqueda de vida, ¿qué opinión le merece el proyecto de construcción del telescopio ExoLife Finder, que lidera el IAC?

Tiene ese precursor, el small-ELF que estará disponible en breve. Creo que vi hace poco una foto de que ya estaba casi la estructura de los espejos ya toda lista. Es un proyecto muy interesante y es precisamente una de las razones por la que estudio los subneptunos. Los subneptunos los podemos observar ya. Si tienen grandes cantidades de agua y si son candidatos a albergar vida, con el telescopio espacial James Webb, que ya está operativo, podremos estudiar su composición atmosférica. Para un planeta como la Tierra, orbitando una estrella como el Sol, esto todavía no lo podemos hacer. Necesitamos tecnologías nuevas, como la de ExoLife Finder o proyectos como Habitable Worlds Observatory o LIFE de la Agencia Espacial Europea. Necesitamos nuevos telescopios. Hay que construirlos, desarrollarlos y empujar la tecnología a unos niveles que aún no se han alcanzado.

Ha tenido una carrera científica meteórica, pero no es lo común, ¿esperaba llegar hasta este punto teniendo en cuenta lo difícil que es dedicarse a investigar en España?

No lo esperaba, pero sí lo soñaba. Era el sueño de ese chaval que iba con el telescopio a todos lados y quería hacer el doctorado en Canarias para convertirse en astrofísico y luego investigar desde mi tierra, en Andalucía. No me lo esperaba, pero si conoces las reglas del juego, más o menos, puedes ir preparándote y formándote, intentar educarte de la mejor manera posible para cuando llegan estas oportunidades y estas convocatorias, estar preparado. Realmente animo a los que quieran hacer una carrera científica a que la hagan. No es cuestión de talento, sino de constancia y de pasión. Aunque hablas de meteórica, yo la definiría mejor como maratónicas. No puedo negar que he tenido suerte con algunos de los descubrimientos que no nos las esperábamos. Hay que tener una pizca de suerte, pero tiene que pillarte trabajando. En España hacemos investigación de primer nivel. Si nos dieran un poquito más de apoyo y sobre todo unas mejores condiciones para estabilizarnos, sería incluso mejor.