La Aemet avisa de una subida de las temperaturas en Canarias este lunes

Canarias comenzará junio con tiempo estable, predominio del sol y temperaturas al alza. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada marcada por los cielos poco nubosos en la mayor parte del Archipiélago y un ascenso térmico que será especialmente notable en algunas zonas del interior.

La previsión apunta a que los termómetros podrán superar localmente los 30 grados en medianías y vertientes del sur de Gran Canaria y Tenerife, mientras el viento del nordeste seguirá soplando con intensidad en las zonas habituales de aceleración.

Previsión por islas

LANZAROTE

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante la tarde. Poco nuboso en el resto, salvo intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior a partir de la tarde y donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 18 - 25

FUERTEVENTURA

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con apertura de amplios claros durante la tarde. Poco nuboso en el resto, salvo intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte a nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía a partir de la tarde y donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 - 25

GRAN CANARIA

En el norte y por debajo de los 600-800 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Se podrán superar localmente los 30 ºC en medianías del sureste y oeste. Viento moderado del nordeste, siendo en general fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, principalmente a partir de la tarde, así como en cumbres a últimas horas. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23

TENERIFE

En el norte y por debajo de los 600-800 metros, intervalos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales y la tarde, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en las vertientes sur y oeste de madrugada. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero ascenso. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en el litoral sur del área metropolitana. Viento moderado del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 26

LA GOMERA

En el norte y por debajo de los 700-900 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 20 - 24

LA PALMA

En el norte y este, y por debajo de los 700-900 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 18 25

EL HIERRO

En el norte y por debajo de los 700-900 metros, predominio de los intervalos nubosos durante el día de los cielos nubosos madrugada y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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