La Aemet prevé un domingo de nubes al norte, sol al sur y viento fuerte en Canarias

El último día de mayo comenzará con cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y posibilidad de alguna llovizna débil en medianías durante la madrugada. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los claros irán ganando terreno a medida que avance la jornada, especialmente durante las horas centrales.

En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados, mientras que el viento del nordeste continuará soplando con intensidad en las vertientes más expuestas. Las temperaturas se mantendrán suaves y sin cambios significativos.

Previsión por islas

LANZAROTE

Cielos nubosos durante las primeras horas, tendiendo por la mañana a intervalos nubosos en el norte y a ambiente poco nuboso en el resto de la isla. Temperaturas sin grandes variaciones. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas interiores por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 - 25

FUERTEVENTURA

Predominio de nubes a primeras horas, con tendencia a cielos poco nubosos durante gran parte del día. La nubosidad volverá a aparecer en el norte durante la noche. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 - 24

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, ambiente nuboso con posibilidad de alguna llovizna débil en medianías durante la madrugada y apertura de claros por la tarde. En el resto, predominio del sol. Temperaturas con pocos cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en medianías del norte. Viento moderado del nordeste, fuerte en las vertientes sureste y oeste, donde podrían registrarse rachas muy intensas.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23

TENERIFE

Nubosidad en el norte por debajo de los 900-1000 metros, con baja probabilidad de lloviznas débiles durante la madrugada y amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, tiempo poco nuboso. Temperaturas estables, salvo ligeros ascensos en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en Anaga y extremos de la isla.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 25

LA GOMERA

Nubes en el norte a primeras horas con posibilidad de alguna lluvia débil ocasional. El resto de la jornada estará marcado por los claros. Temperaturas con escasas variaciones y ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 20 - 23

LA PALMA

Nubosidad en el norte y este durante la mañana, con posibilidad de alguna llovizna débil en medianías. Tendencia a cielos más despejados durante la tarde. Temperaturas sin cambios relevantes. Viento moderado del nordeste, con rachas fuertes en los extremos de la isla.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 19 - 23

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte durante la mañana, tendiendo a poco nuboso conforme avance el día. Temperaturas estables, con ligeros ascensos en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en los extremos de la isla.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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