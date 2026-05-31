Lucho RK se cuela en la gran feria de Lola Índigo y lleva el acento canario al corazón de Granada

La primera edición de GRX La Feria tenía marcado desde el principio un fuerte acento granadino, pero la aparición de Lucho RK abrió una ventana directa a Canarias dentro del universo que Lola Índigo ha construido alrededor de sus raíces, la música urbana y el imaginario popular andaluz. El artista grancanario irrumpió en uno de los momentos más esperados del proyecto: la puesta en escena de El Bachatón de la L, la colaboración que ambos acaban de lanzar y que ha situado al cantante canario dentro de una de las etapas más ambiciosas de la artista.

El evento, celebrado el 30 de mayo de 2026 en el Cortijo del Conde de Granada, nació con la intención de ir más allá del formato tradicional de festival. La propuesta combina conciertos, casetas, gastronomía, atracciones y estética de feria andaluza, con Lola Índigo como eje central y con nombres como Pepe y Vizio, Yung Beef, La Zowi, Zakyo, Vera GRV, Chico Blanco y Sita en el cartel inicial.

Una colaboración con peso propio

La presencia de Lucho RK no fue un simple añadido dentro del espectáculo. Llegó precedida por el estreno de El Bachatón de la L, una canción que une por primera vez a Lola Índigo y al artista canario en un tema que mezcla bachata y reguetón. Universal Music explica que el título juega con la inicial compartida de ambos y funciona como segundo adelanto del próximo álbum de la cantante granadina.

La canción encaja de lleno en la nueva narrativa de Lola Índigo, que ha iniciado una etapa más conceptual, visual y literaria. En este caso, el videoclip se inspira en Bodas de sangre, de Federico García Lorca, y reinterpreta ese universo de pasión, deseo, huida y tragedia desde los códigos del pop urbano actual.

Lucho RK, de Gran Canaria al escaparate nacional

Para Lucho RK, esta aparición supone otro paso en su consolidación dentro de la escena urbana española. Emilio Roca Cáceres, nombre real del artista, nació en Gran Canaria en el año 2000 y ha ido ganando espacio con una propuesta marcada por ritmos latinos, reguetón y una clara versatilidad sonora.

Su salto junto a Lola Índigo tiene además una lectura especialmente relevante: conecta el auge de la música urbana canaria con uno de los proyectos más visibles del pop español actual. No se trata solo de compartir canción, sino de entrar en una puesta en escena de gran formato, con retransmisión digital y alcance masivo. LOS40 destacó que GRX La Feria también podía seguirse en streaming desde las 18:15 a través del canal de IlloJuan en Twitch y del canal de Lola Índigo en YouTube, con la actuación de la artista disponible íntegramente en su plataforma.

Canarias entra en el universo de Lola Índigo

La aparición de Lucho RK en GRX La Feria refuerza una idea: la música urbana canaria ya no vive solo de sus propios circuitos, sino que se ha integrado en el mapa principal del pop y el reguetón español. En un festival pensado para celebrar Granada, sus raíces y su nueva escena, el grancanario aportó otra identidad periférica, otro acento y otra manera de entender el ritmo.

Con El Bachatón de la L, Lola Índigo y Lucho RK han encontrado un punto común entre la bachata, el reguetón, el drama lorquiano y la cultura visual contemporánea. Y en Granada, esa unión dejó de ser solo un lanzamiento para convertirse en imagen de escenario: Canarias, esta vez, también tuvo sitio en la feria de Lola Índigo.