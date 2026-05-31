No es Triana: a este municipio grancanario lo comparan con Sevilla por su historia, comercio y arquitectura
La periodista Ana Navarro (@anaencanarias) cuenta la historia del lugar que la vio crecer, destacando cómo en el siglo XVI este puerto se convirtió en un puente clave para conectar las islas con Europa
Hubo una ciudad en Gran Canaria que llegó a ser el gran puerto de entrada de las mercancías procedentes del Nuevo Mundo, antes de continuar su viaje hacia la Península Ibérica. Este municipio, conocido en su época como "la pequeña Sevilla de Canarias", jugó un papel fundamental en el desarrollo comercial del país.
Aunque hoy su historia es poco conocida, en su momento fue uno de los puertos más importantes en las rutas de la Corona Española. Gracias a su estratégica ubicación, desde allí partían productos hacia toda Europa, convirtiendo a la ciudad en una pieza clave del comercio marítimo nacional y en un símbolo de prosperidad para las islas. Los navegantes hacían escala en esta ciudad antes de regresar a sus casas y los exploradores reponían fuerzas antes de salir al océano en busca de nuevas tierras por descubrir.
La periodista Ana Navarro (@anaencanarias), ha narrado la historia de este peculiar lugar que ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, pero que sigue conservando esa historia de "la pequeña Sevilla de Canarias".
Telde es una ciudad con una gran historia
Con dos puertos naturales y un próspero comercio del azúcar, Telde fue en el siglo XVI un enclave atlántico que reflejaba la mezcla de culturas, religiones y oficios que dio origen a la identidad canaria. Esta villa tenía "el bullicio y la riqueza de una ciudad portuaria moderna".
El enclave se convirtió en un centro comercial y portuario desde el que partían los barcos que llevaban azúcar y otros productos provenientes de las Américas a Sevilla o Flandes, llevando a Canarias al corazón de Europa.
Telde fue una ciudad moderna para su época, con una industria, comercio internacional y dos puertos naturales activos que tenían un gran tráfico marítimo. Desde La Madera, en La Garita, y Gando, zarpaban embarcaciones cargadas de azúcar, uno de los productos más codiciados del siglo XVI, y regresaban con telas, esculturas, retablos flamencos y obras de arte que hoy forman parte del tesoro artístico más antiguo del Archipiélago.
Telde fue el centro de conexión entre Canarias y la Península
Mientras la actual capital aún no contaba con un puerto desarrollado, Telde se había convertido en el punto de conexión entre Canarias y Europa. Su posición estratégica la transformó en una sociedad fronteriza, donde convivían perfectamente diferentes culturas.
Los registros eclesiásticos de la Iglesia de San Juan Bautista de Telde, fechados entre 1503 y 1552, son testimonio de esa convivencia. Ana Navarro destaca que Telde es un ejemplo de cómo el Atlántico moldeó la historia y la identidad de Canarias, porque "allí se mezclaban lenguas, oficios, religiones y sueños" que dieron lugar al "mestizaje, la fe y el trabajo".
Telde fue una ciudad atlántica y cosmopolita
El auge del azúcar impulsó la llegada de mercaderes, artesanos y navegantes que convirtieron la villa en una pequeña urbe cosmopolita, abierta a Europa, África y América al mismo tiempo.
Hoy, el legado de aquella época sigue vivo en sus templos, en su arte sacro y en la memoria de una ciudad que fue pionera en el comercio internacional canario y que, siglos después, continúa siendo símbolo de una Canarias mestiza, atlántica y abierta al mundo.
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