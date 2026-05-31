La vivienda arranca el año con nuevos precios máximos en las dos capitales canarias

Los precios de la vivienda continuaron creciendo durante el primer trimestre de este año en las dos capitales canarias. Más en Santa Cruz de Tenerife, que de este modo afianza su posición como la más cara. Pero solo en la comparación entre ellas, porque el metro cuadrado que mayor desembolso exige en todo el Archipiélago se localiza en el municipio tinerfeño de Adeje, 3.727,9 euros.

En los primeros tres meses, el metro cuadrado sumó en Tenerife 160,3 euros hasta quedar situado en los 2.355,1, según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para municipios de más de 25.000 habitantes. En términos relativos, el crecimiento intertrimestral fue del 7,3%, más del doble que el registrado en Las Palmas de Gran Canaria (3,22%), donde el metro cuadrado de vivienda construida se cotiza ahora a 2.251,4 euros tras sumar 70,4 euros más a lo largo de los tres primeros meses del año.

Antes del estallido

Nunca antes la complicación financiera para hacerse con un lugar en el que vivir tuvo tal dimensión en las Islas. De hecho, los precios se sitúan ya por encima de los que se alcanzaron antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Bien es cierto que por causas diferentes: ahora la demanda presiona por el escaso tamaño de la oferta y hace casi 20 años porque la rentabilidad de invertir en activos inmobiliarios era elevada y la banca regaba el mercado de créditos obtenidos sin tener que contestar demasiadas preguntas.

En los últimos 20 años, el metro cuadrado se ha encarecido en 502 euros en la capital grancanaria y en 676,3 euros en la tinerfeña; los incrementos en términos relativos son del 28,7% y el 40,2%, respectivamente. Desde aquel primer trimestre de 2006, los precios todavía continuaron creciendo hasta fijar sus máximos en 2.105 euros por metro cuadrado en Las Palmas de Gran Canaria –primer trimestre de 2008– y 2.064 euros en Santa Cruz de Tenerife solo tres meses después, a las puertas del crack económico.

Recuperación lenta

Ese evento condujo a una pérdida de valor repentina de los activos inmobiliarios. La recuperación fue lenta y solo el actual escenario de tensión en los mercados de toda España ha permitido a los precios volver a situarse por encima de los 2.000 euros por metro cuadrado. Primero –primer trimestre de 2025– en la capital grancanaria (2.101 euros) y poco después –tercer trimestre de 2025– en Santa Cruz de Tenerife (2.142 euros).

Es en la última de estas ciudades donde más resistencia han mostrado los precios a crecer, pero también la que se ha puesto en cabeza y exhibe una clara tendencia a mantenerse en la senda de crecimiento con un ritmo que ya parece no tener Las Palmas de Gran Canaria.

Las más caras y las más baratas

Con todo, ni la una ni la otra son las localidades de la comunidad autónoma en las que el metro cuadrado de vivienda construida exige un mayor desembolso a los compradores. Hay cuatro municipios de los contabilizados por el ministerio en esta estadística –los de más de 25.000 habitantes– que superan los 3.000 euros.

A los 3.727,9 euros (11,7% más que hace un año) de Adeje, le siguen los 3.213,7 de La Oliva, los 3.138,9 de San Bartolomé de Tirajana y los 3.036,3 euros de Puerto de la Cruz. En el extremo contrario, Ingenio, con 1.308,5 euros por metro cuadrado de vivienda; Arucas, 1.392,9; Los Realejos, 1,454, y Telde, 1469,1 euros, aparecen como los municipios en los que más asequible resulta la vivienda.