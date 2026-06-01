La agenda del testaferro de Zapatero revela notas sobre la liberación del canario retenido por Venezuela

La agenda de Julio Martínez Martínez, el empresario al que se vincula como presunto intermediario del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, recoge anotaciones sobre la liberación del canario Miguel Moreno, que permaneció retenido en Venezuela y fue liberado el pasado mes de enero tras haber estado recluido en la cárcel de El Rodeo, en el estado de Miranda, durante siete meses. Pero no solo eso. En las notas encontradas en una de las libretas que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intervino a Martínez aparecen también anotaciones sobre otros presos políticos, opositores al régimen y gestiones diplomáticas o citas consulares. La referencia a Moreno aparece sin identificación nominal, bajo la denominación de Canario.

Lo especialmente llamativo es el apartado en el que aparece esta referencia. Forma parte de unas anotaciones manuscritas interpretadas como posibles puntos de una reunión o agenda relacionada con Venezuela y con casos de personas detenidas o presuntamente perseguidas por el régimen venezolano. Canario se inscribe así en una lista donde figuran nombres vinculados a derechos humanos, oposición política o presos en Venezuela. Junto a esta alusión se menciona a Freddy Superlano (“Presos (mujer de Freddy Superlano)”) que, según los propios papeles de la investigación, podría corresponder al político, docente e ingeniero de sistemas venezolano. También aparecen Rocío San Miguel, el dirigente E. Márquez - que podría corresponder a Enrique Márquez, detenido en Venezuela - y Alireza Akbari, identificado en las notas como un posible caso humanitario. En la misma página de la libreta figura la anotación "visita consular – solicita Embajadora UE en Venezuela".

La agenda intervenida

En la agenda de Martínez, la referencia a Moreno aparece bajo lel nombre Canario, sin ninguna identificación

Mientras que los investigadores sí intentan atribuir identidad a otros nombres de la lista, en el caso de Canario no se ofrece ninguna identificación concreta. El término se transcribe tal cual aparece en la agenda, sin establecer una correspondencia con una persona específica. Junto a la liberación de Miguel Moreno - el Canario - se produjo también la de Rocío San Miguel - citada en la misma anotación que Canario -, de la que sí se incluye una descripción y que permaneció privada de libertad durante casi dos años. En paralelo a la liberación de Miguel Moreno se produjo también la de otros ciudadanos detenidos en Venezuela en el mismo contexto, como José María Basoa, Andrés Martínez y Ernesto Gorbe, además de Rocío San Miguel, todos ellos incluidos en el grupo de liberados en enero de 2026.

Los investigadores describen el documento como una agenda de color negro con la serigrafía Plus Ultra, Líneas Aéreas, compuesta por páginas numeradas del 1 al 86. Además, el informe es especialmente explícito al titular ese apartado como Análisis de documentos manuscritos intervenidos a Julio Martínez Martínez, lo que lleva a la Policía a atribuir la posesión de la agenda al propio Martínez.

Entre los presos por cuya liberación habría mediado el expresidente figura el candidato Enrique Márquez

La implicación de Zapatero en la liberación no es un caso aislado. El expresidente español habría actuado como intermediario para facilitar la puesta en libertad de los ciudadanos españoles detenidos en Venezuela. Aunque no consiguió ninguna excarcelación, sí trató de gestionar las liberaciones a través de contactos con dirigentes del entorno chavista. Las liberaciones finalmente se produjeron en medio de una fuerte escalada de la tensión política, tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado a Nueva York, donde ambos habrían tenido que responder ante la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo.

El primer grupo de españoles en ser liberado estuvo formado por el canario Miguel Moreno, junto a José María Basoa, Andrés Martínez, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. Fue el ministro Diosdado Cabello quien, en persona, los entregó a la Embajada de España en Caracas el pasado 8 de enero. Y quien, además, habría tenido una implicación relevante en las excarcelaciones que se produjeron.

En lo que respecta al papel del expresidente como intermediario en la liberación de presos políticos, entre los casos más relevantes en los que habría mediado se encuentra el del candidato Enrique Márquez, cuyo nombre también aparece en la misma página que Canario. En algunos de estos procesos, el expresidente habría estado acompañado por Julio Martínez, si bien no lo estuvo en la liberación del grupo de españoles. En las últimas dos semanas, Zapatero habría facilitado el regreso a Caracas de Rocío San Miguel. Su vuelta fue aceptada por el Ejecutivo de Delcy Rodríguez, con la mediación del expresidente español, para atender las diligencias necesarias para el cierre del procedimiento judicial por el que fue detenida.