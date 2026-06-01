Arranca la PAU 2026 en Canarias con casi 11.000 estudiantes y novedades en el sistema de evaluación

Ha llegado el momento que miles de estudiantes de Bachillerato llevan meses esperando. Mañana arranca la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, una cita marcada en rojo en el calendario tras un curso de esfuerzo, sacrificio y muchas horas delante de los apuntes. Después de semanas de estudio, repasos y muchos nervios los alumnos se enfrentan a un momento decisivo que podría abrirles las puertas de su futuro y permitirles estudiar su carrera soñada.

La convocatoria ordinaria de la PAU comienza este 2 de junio, en Canarias, donde un total de 10.684 estudiantes se enfrentarán a los temidos exámenes. Las pruebas se llevarán a cabo hasta el viernes 5 de junio en las dos universidades públicas del archipiélago. Esta edición llega con algunas novedades destacadas, entre ellas el adelanto de las fechas habituales y la implantación de un modelo de evaluación con un enfoque más práctico y competencial, orientado a valorar no solo los conocimientos adquiridos, sino también la capacidad del alumnado para aplicarlos en distintos contextos.

La Universidad de La Laguna (ULL) contará este año con 5.466 estudiantes matriculados en la PAU, de los que 4.571 realizarán la fase general y 895 se presentarán únicamente para subir nota. La modalidad de Ciencias y Tecnología vuelve a ser la más numerosa, seguida de Humanidades y Ciencias Sociales. Tenerife concentra la mayor parte de los aspirantes y, como novedad, la ULL ha repartido los exámenes en tres sedes de la isla: Guajara, Adeje y Puerto de la Cruz.

Por su parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) examinará a 5.284 alumnos en las distintas sedes de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Del total, 4.593 realizarán la fase general y 691 la específica. Al igual que en la provincia occidental, la rama de Ciencias y Tecnología reúne al mayor número de estudiantes, por delante de Humanidades y Ciencias Sociales. La sede de Las Palmas de Gran Canaria concentra el mayor volumen de aspirantes, seguida de Lanzarote y el sur de Gran Canaria.

Reto logístico

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la ampliación de las sedes de examen, con el objetivo de reducir desplazamientos y acercar las pruebas al alumnado. En total, la PAU se celebrará de forma simultánea en 14 puntos distribuidos por todo el Archipiélago.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá siete sedes: tres en Tenerife (Guajara, Adeje y Puerto de la Cruz), dos en La Palma (Santa Cruz de La Palma y la nueva sede de Los Llanos de Aridane), una en La Gomera y otra en El Hierro. Por su parte, la provincia de Las Palmas contará también con siete espacios: cuatro en Gran Canaria (Tafira, Gáldar, Telde y Santa Lucía de Tirajana), dos en Fuerteventura (Puerto del Rosario y la nueva sede de Tuineje) y una en Lanzarote. Una de las principales novedades de esta convocatoria es la ampliación de las sedes de examen, con el objetivo de reducir desplazamientos y acercar las pruebas al alumnado. En total, la PAU se celebrará de forma simultánea en 14 puntos distribuidos por todo el Archipiélago.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá siete sedes: tres en Tenerife (Guajara, Adeje y Puerto de la Cruz), dos en La Palma (Santa Cruz de La Palma y la nueva sede de Los Llanos de Aridane), una en La Gomera y otra en El Hierro. Por su parte, la provincia de Las Palmas contará también con siete espacios: cuatro en Gran Canaria (Tafira, Gáldar, Telde y Santa Lucía de Tirajana), dos en Fuerteventura (Puerto del Rosario y la nueva sede de Tuineje) y una en Lanzarote.

Esta ampliación de sedes ha supuesto sin embargo un un verdadero reto logístico. En el caso del nuevo punto de examen del norte de Tenerife, en el Pabellón de La Vera (Puerto de la Cruz), será necesario trasladar cerca de 900 pupitres desde distintos institutos de la zona. A estoy hay que sumarle el traslado de examinadores y exámenes, que deben centralizarse en Guajara para garantizar la imparcialidad en la corrección.

Desde el punto de la vigilancia, la PAU en Canarias también cuenta con novedades. Además de vigilar las clásicas "chuletas", la consejería de Educación ha advertido de que pondrá especial atención en nuevas tecnologías como relojes inteligentes, pinganillos o gáfas con cámara. Para ello se utilizarán sistemas de detección de radiofrecuencia en algunas sedes para localizar señales de Bluetooth o wifi procedentes de aparatos no permitidos, lo que podría conllevar la anulación del examen si se detecta fraude.