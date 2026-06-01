Bad Bunny sobre Canarias: "Lo recuerdo con mucho cariño, el acento se parece mucho al de Puerto Rico"

Bad Bunny volvió a mirar hacia Canarias en pleno fenómeno de su gira por España. En un vídeo difundido en redes por la cuenta de Tik Tok @feeer.prz, el artista puertorriqueño aparece conversando con varios fans canarios durante uno de sus conciertos en Madrid y deja una frase que rápidamente ha corrido entre el público isleño: Canarias le recuerda a Puerto Rico.

El momento se produjo en el entorno de La Casita, uno de los espacios más simbólicos de su espectáculo, donde el cantante interactúa con el público y refuerza la estética popular y caribeña que atraviesa su actual etapa artística. Al escuchar hablar a los seguidores canarios, Bad Bunny alude a una cercanía evidente: el acento, esa cadencia que para muchos boricuas y canarios suena familiar.

Puerto Rico y Canarias, un vínculo histórico

La conexión entre Canarias y Puerto Rico no es solo una impresión del artista. La Academia Canaria de la Lengua aborda las afinidades entre el español de Canarias y el español de Puerto Rico, dos formas de hablar que comparten rasgos reconocibles para cualquier oído atento, como el seseo, la aspiración de determinadas consonantes o una musicalidad más cercana al Caribe que a la pronunciación peninsular más marcada.

Esa cercanía lingüística también se explica por la historia. Durante siglos, miles de familias canarias emigraron a Puerto Rico y dejaron una huella profunda en la sociedad boricua, en su habla, en sus costumbres y en su identidad popular. Esa relación de ida y vuelta ayuda a entender por qué, cuando Bad Bunny escucha a un canario, no percibe algo lejano, sino una sonoridad que le resulta próxima.

Canarias y la primera gira europea de Bad Bunny

La relación del cantante con las Islas tampoco empezó ahora. En el video hace alusión a su primera gira europea en la que recuerda con mucho cariño al Archipiélago: "Lo que siempre recuerdo de mi primera gira en Europa es cuando fui a Canarias, sentía que el acento se parecía al de Puerto Rico".

El cantante se remonta al año 2018, cuando todavía estaba en pleno ascenso internacional y fue uno de los grandes reclamos del Canarias Baila Festival. Aquel verano actuó primero en el Gran Canaria Arena, el 26 de julio, y un día después en el Amarilla Golf de San Miguel de Abona, en Tenerife. Muchos fans se han pronunciado acerca de esto en redes sociales diciendo que ellos también lo recuerdan.

Foto de una fan de Bad Bunny sobre ese primer concierto en las Islas que menciona el artista. / @ariiiiiv_

En aquel momento, el artista compartió cartel con nombres que hoy también forman parte de la primera línea de la música latina, como Karol G, Piso 21, Maikel Delacalle, C. Tangana, Sebastián Yatra o las K-Narias, según las crónicas y anuncios del festival. Bad Bunny también había pasado por Canarias en 2017, con actuaciones en discotecas de Gran Canaria y Tenerife, antes de regresar en 2018 como cabeza de cartel de un festival multitudinario.

Aquellos conciertos forman parte de una etapa muy distinta a la actual. Bad Bunny ya era uno de los nombres más potentes de la música urbana latina, pero aún no había alcanzado la dimensión global que tiene hoy. Entonces sonaban temas como Soy peor, Chambea, Amorfoda, Mayores o Ahora me llama, canciones que marcaron el despegue de una carrera que terminaría convirtiéndolo en uno de los artistas más escuchados del mundo.

Canarias y Puerto rico, un problema común

La frase de Bad Bunny sobre Canarias tiene especial fuerza porque llega en un momento en el que muchos jóvenes canarios han visto reflejada su propia realidad en la música reciente del artista. Canciones como Lo que le pasó a Hawaii son leídas en las Islas como un espejo de problemas compartidos con Puerto Rico: la presión turística, la pérdida de identidad, la dificultad de acceso a la vivienda o el miedo a que la población local acabe expulsada de su propio territorio.

En plena gira por España, el gesto sirvió para reactivar una relación que ya venía de lejos. Bad Bunny pasó por Canarias cuando todavía estaba construyendo su fenómeno global y ahora, años después, vuelve a nombrarlas desde el escenario como un lugar cercano. No solo por la música, sino por algo más profundo: la forma de hablar, de reconocerse y de sonar.