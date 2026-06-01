Canarias activa la prealerta por incendios forestales en cinco islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales en cinco islas del Archipiélago ante el inicio del periodo de mayor peligro para este tipo de emergencias.

La activación afecta a La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, según la declaración emitida en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

La resolución fue emitida el 31 de mayo de 2025 y establece la entrada en vigor de la prealerta a partir de las 00:00 horas del 1 de junio.

Según el documento oficial, la medida se adopta en aplicación del Decreto 60/2014 y del Plan INFOCA, que regula la respuesta ante incendios forestales en la comunidad autónoma.

La declaración permanecerá activa, al menos, hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con el periodo considerado de mayor riesgo de incendios forestales en Canarias.

El Gobierno podrá modificar la situación según evolucione el riesgo

Las autoridades señalan que la situación de prealerta podrá cambiar en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de los análisis de riesgo realizados por los organismos competentes en materia de protección civil y prevención de incendios.

El objetivo de esta fase es reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante posibles incidentes, especialmente durante los meses de verano, cuando aumentan las temperaturas y las condiciones favorables para la propagación del fuego.

Cinco islas bajo seguimiento especial

La medida afecta exclusivamente a las islas con mayor superficie forestal y exposición al riesgo durante la campaña estival:

La Palma

La Gomera

El Hierro

Tenerife

Gran Canaria

La declaración forma parte de las actuaciones preventivas que cada año activa el Gobierno de Canarias para minimizar el impacto de los incendios forestales y coordinar la actuación de los servicios de emergencia en caso de producirse algún conato o incendio.