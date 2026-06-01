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Canarias autoriza una inversión de más de 79 millones para reforzar el servicio de auxiliares educativos

El nuevo pliego de auxiliares educativos en Canarias introduce mejoras para reforzar la atención al alumnado y ampliar la cobertura del servicio

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El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, una inversión de 79.818.334,74 euros para la licitación del nuevo contrato plurianual del servicio de auxiliares educativos.

La actuación, que se desarrollará entre 2027 y 2029 bajo la gestión de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, está destinada a garantizar la atención del alumnado con discapacidad, trastorno del espectro del autismo (TEA), trastornos graves de conducta (TGC) y necesidades especiales de salud matriculado en centros públicos de Canarias.

El contrato se estructura en dos lotes por anualidad. El primero cuenta con una dotación de 35,4 millones de euros para el conjunto del período, mientras que el segundo asciende a 44,4 millones. En total, la inversión prevista alcanza los 26,6 millones de euros anuales, lo que representa un incremento del 104 % respecto al último presupuesto destinado a este servicio por el anterior Ejecutivo autonómico.

A esta financiación se sumarán cerca de 1,5 millones de euros destinados a la contratación de adjuntos de taller, además de los técnicos de educación infantil y el personal sanitario incorporados directamente por las consejerías competentes.

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El nuevo pliego incluye mejoras orientadas a reforzar la atención al alumnado, ampliar la cobertura del servicio y optimizar su prestación en los centros educativos. Asimismo, permitirá regularizar una contratación que permanecía en situación de nulidad desde 2021, aportando mayor estabilidad, coordinación y capacidad de respuesta en todo el sistema educativo canario.

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