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La Delegación del Gobierno y la DGT anuncian todos los cortes y restricciones al tráfico durante la visita del papa León XIV a Canarias: "Es la primera operación de este calibre que se hace en el Archipiélago"

A expensas de las medidas que tomarán los ayuntamientos respecto a las vías urbanas, se contabilizan más de 59 cortes dinámicos sólo en el desplazamiento del pontífice entre Arguineguín y Las Palmas de Gran Canaria

El papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en el Papamóvil

El papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en el Papamóvil / Stefano Spaziani - Europa Press

Daniel Valle

Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

A diez días para la llegada del papa León XIV a Canarias, se empiezan a concretar los últimos detalles en materia de movilidad y seguridad durante los días 11 y 12 de junio. La Delegación del Gobierno en Canarias, como adelantó el sábado LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, ha anunciado todas las medidas especiales de circulación adoptadas durante la visita del pontífice. Restricciones a la circulación orientadas a vehículos destinados al transporte de mercancías, la suspensión de obras en carreteras que afecten a la zona de influencia y una gran cantidad de cortes, la mayoría dinámicos (es decir, se restringe y rehabilita el acceso a medida que se desplace la cápsula de seguridad), en las vías por las que pasará el santo padre: sólo en el desplazamiento desde Arguineguín a Las Palmas de Gran Canaria se cuentan más de 24 cierres en sentido sur y más de 35 en sentido norte. "Es la primera operación de este calibre que se hace en el Archipiélago", afirmó Eva Canitrot, jefa provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante la presentación del dispositivo.

Mapa con los cortes de carreteras de Gran Canaria facilitado por la Dirección General de Tráfico

Mapa con las restricciones a la circulación y suspensiones de obras en Gran Canaria facilitado por la Dirección General de Tráfico / LP/DLP

Las medidas anunciadas afectan únicamente a las vías interurbanas y habrá que esperar a los planes de movilidad de cada ayuntamiento implicado para conocer qué ocurre con las vías urbanas, de competencia local. Las anunciadas por la DGT y Delegación prevén, para Gran Canaria el 11 de junio, cortes dinámicos en la GC-1, en los puntos kilométricos desde el 15 al 56, en sentido ascendente (sur) en horario de 10.30 a 11.45, y en sentido creciente (norte), entre los puntos kilométricos del 56 al 0, en horario de 12:15 a 13:15. En la GC-3, en los puntos kilométricos desde el 6 hasta el 9, en sentido creciente (norte) en horario de 17:30 y 18:30 y en los puntos kilométricos desde el 9 hasta el 6, en sentido decreciente (sur) en horario de 19:30 a 21:00. En todos estos cortes, también se cierran las incorporaciones a la vía.

En lo que respecta a los cortes fijos, entre las 09.30 y 14.00 horas se restringen los ramales de salida de la GC-1 hacia la GC-500 en ambos sentidos; en horario de 12.45 a 13.15 el túnel de San José en sentido norte (con desvío de la circulación hacia el sentido sur) y, en el punto kilométrico 9 de la GC-3, se corta el carril de deceleración entre las 13.00 y 21.00 horas. El 12 de junio, con motivo del viaje a Tenerife de León XIV, se prevé en horario de 07.30 a 08.00 un corte en el sentido sur del túnel de San José, con desvío de circulación hacia el sentido norte.

Mapa con los cortes dinámicos en Gran Canaria facilitado por la Dirección General de Tráfico

Mapa con los cortes dinámicos en Gran Canaria facilitado por la Dirección General de Tráfico / LP/DLP

También han anunciado una serie de restricciones relacionadas con la circulación de determinados vehículos. Con carácter general, está prohibido el paso de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías, cargados o no, de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto, durante el 11 de junio en la GC-1, en los puntos kilométricos desde el 0 hasta el 61,2, de 08.00 a 14.00 horas; en la GC-3, en los puntos kilométricos desde el 4,1 al 10, de 15.00 a 21.00 horas y en la GC-31, en los puntos kilométricos del 0 al 3, de 15.00 a 21.00 horas. El 12 de junio, tendrán prohibido el paso en la GC-1, en los puntos kilométricos del 0 al 18,3, en horario de 06.00 a 09.00. Todas las restricciones afectan a ambos sentidos de la circulación y se contemplan excepciones para vehículos de emergencias, auxilio en vía pública o servicios urgentes de mantenimiento o salvamento.

En lo relativo a los vehículos que estén obligados a llevar paneles naranjas de señalización de peligro conforme al acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas está prohibida la circulación en los mismos tramos y horarios, pero se podrán solicitar autorizaciones especiales para el suministro de estaciones de servicio, aeropuertos, puertos y gases para centros sanitarios o asistencia domiciliaria.

Por otro lado, también se ha solicitado a los organismos titulares de las carreteras la suspensión de las obras que afecten a la plataforma de circulación y su zona de influencia para garantizar la seguridad y fluidez ante los desplazamientos masivos previstos. El 11 de junio en Gran Canaria, se cancelarán en ambos sentidos de la GC-1, del punto kilométrico 0 al 61,2; en la GC-3, del punto kilométrico 4,1 al 10 y en la GC-31, del punto kilométrico 0 al 3. Todas estas suspensiones serán en ambos sentidos, en horario de 06.00 a 23.00. Por otro lado, el 12 de junio se paralizarán las obras, de 06.00 a 09.00 horas, en ambos sentidos de la GC-1, del punto kilométrico 0 al 18,3.

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