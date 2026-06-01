El Gobierno de Canarias lanza ayudas de 12 millones para formar y emplear a parados hasta 2027

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), abre una nueva convocatoria de subvenciones para financiar programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas en los ejercicios 2026 y 2027. La línea de ayudas ya figura publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y se tramita en régimen de concurrencia no competitiva abierta.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 12 millones de euros, repartida en 6 millones para la anualidad de 2026 y otros 6 millones para 2027. Las subvenciones se financian con cargo a fondos estatales transferidos al SCE.

Con esta línea de subvenciones atendemos de manera directa la demanda de las empresas de contar con profesionales cualificados Jessica de León — Consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, subraya que la convocatoria conecta tejido productivo y empleo y defiende el valor del modelo por su traslación a contrataciones. “Con esta línea de subvenciones atendemos de manera directa la demanda de las empresas de contar con profesionales cualificados con la búsqueda activa de empleo de las personas desempleadas”, afirma.

De León también fija el alcance del compromiso de contratación asociado a la formación. “El compromiso mínimo de contratación del cuarenta por ciento del alumnado formado garantiza que este esfuerzo común se traduzca en puestos de trabajo estables y sostenibles”, señala.

Empresas que pueden acogerse

La directora del SCE, María Teresa Ortega, detalla el perfil de las entidades beneficiarias y el modo en que asumen el compromiso de contratar. Se trata, según expone, de “aquellas que adquieran para sí mismas el citado compromiso de contratación o que asuman ese compromiso mediante acuerdos o convenios con otras empresas que lo hagan”.

El diseño de la convocatoria permite que el compromiso se articule de forma directa por la empresa solicitante o mediante acuerdos con otras compañías, con el objetivo de asegurar la inserción de parte del alumnado al finalizar la formación.

Módulos obligatorios para las acciones formativas

Las acciones formativas se imparten en modalidad presencial o mediante teleformación virtual o asíncrona. Los programas pueden incluir especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas y también del Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional.

Ortega precisa que, además de la formación específica, las entidades incorporan módulos transversales de carácter obligatorio. “Además de la formación específica, las entidades deberán impartir obligatoriamente módulos transversales de inserción laboral, sensibilización medioambiental, igualdad de género y prevención de riesgos laborales”, aclara.

Los contratos derivados de la acción formativa deben tener una duración mínima de seis meses si se formalizan a jornada completa, o de nueve meses si se celebran a tiempo parcial, según recoge la convocatoria. El objetivo es reforzar la calidad del empleo asociado a estas ayudas.

En 2026, el primer plazo de presentación de solicitudes permanece abierto durante dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOC. El segundo periodo se desarrolla del 17 de agosto al 14 de octubre de 2026. La tramitación se realiza de forma obligatoria por vía electrónica a través de la sede del Gobierno de Canarias, con el propósito de agilizar procedimientos y reducir cargas administrativas.