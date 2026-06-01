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La Guardia Civil alerta a los canarios: cuidado con esta falsa factura de la luz que puede robar tus datos bancarios

Las víctimas reciben correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de compañías eléctricas

La Guardia Civil avisa de una estaf utilizada por los ciberdelincuentes

La Guardia Civil avisa de una estaf utilizada por los ciberdelincuentes / EUROPA PRESS/GUARDIA CIVIL - Archivo

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Helena Ros

Helena Ros

Los ciberdelincuentes se cuelan en muchas acciones que realizan habitualmente sus víctimas, peor también se hacen pasar por entidades suplantando su identidad para que las personas estafadas caigan con más facilidad en la trampa.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los ciudadanos en el que alertan sobre las estafas que pueden recibir haciéndose pasar por compañías eléctricas. "¡Cuidado! Están suplantando a las compañías eléctricas", advierten

Cómo funciona la estafa

Se trata de una estafa a través de phishing "una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico", explican desde el INCIBE.

"Nos envían un correo donde nos ofrecen descargar una factura", avisa el agente en el vídeo. Aparentemente, puede parecer un correo normal, que muchas personas reciben mensualmente cuando se ha cobrado la factura de la luz. Sin embargo, incluye un archivo comprimido en el que al descargarlo contiene un virus especializado en robar datos bancarios.

El problema esta en que muchas personas descargan el archivo pensando que es real, pero no tienen encuentra una serie de factores mediante los que se puede detectar que se trata de un engaño.

Claves para prevenir el fraude

La Guardia Civil ha querido lanzar una serie de consejos a los ciudadanos que deben tener en cuenta si reciben un correo electrónico que puede ser de esta estafa:

  • Sospecha de correo que indiquen una factura atrasada
  • Revisa las faltas de ortografía y gramaticales, ya que este tipo de estafas suelen incluir este tipo de fallos
  • Fijate en que el dominio del correo no coincide con el oficial de la compañía

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"Si te ha ocurrido, aísla el equipo de la red, analiza el equipo con antivirus y denuncia", advierte el agente. Las autoridades animan a denunciar este tipo de engaños para poder hacerles frente y lanzar avisos al resto de ciudadanos para que puedan protegerse.

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