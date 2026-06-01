La multa de más de 1.000 euros que muchos conductores canarios desconocen: el gesto habitual al vender un coche que puede salir caro

Muchos conductores buscan vender su vehículo para apostar por medios de transporte más sostenible. Para vender los coches muchos recurren a `como se ha hecho toda la vida´, colocado un cartel en en la ventanilla que en el que pone `se vende´ y, dependiendo el caso, aporta información sobre el estado del turismo.

Aunque se trata de una práctica muy común, puede acarrear graves sanciones económicas. La Dirección General de Tráfico (DGT) no prohíbe expresamente anunciar la venta mediante un cartel, sino que avisa de que el cartel no debe interferir en el campo visual del conductor.

Cuándo es motivo de multa

El principal problema aparece cuando el cartel afecta a al visibilidad del conductor. El Reglamento General de Circulación prohíbe llevar objetos o elementos que dificulta el campo de visión. Si el anuncio esta colocado en una zona que reduce la visibilidad como parabrisas o ventanillas, los agentes de tráfico puede interponer sanciones económicas.

"La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos", explica el artículo 19.

Además, tampoco puede ocultar elementos esenciales del vehículo como lo es la matrícula.

Sanciones que pueden superar los 1.000 euros

Tráfico puede sancionar con 200 euros a los conductores que lleven el cartel si los agentes consideran que está colocado en una parte que puede dificultar el campo de visión. Sin embargo, las multas puede ascender dependiendo de la normativa municipal.

Los ayuntamientos puede interponer sanciones que puede superar los 1.000 euros donde los ordenanzas sean más restrictivas. Estas se dan porque el cartel puede interpretarse como una actividad publicitaria realizada sin autorización en la vía pública. El objetivo es evitar que los vehículos se conviertan en un escaparate de compraventa de vehículos.

Para evitar sanciones económicas, las autoridades recomiendan utilizar plataformas de compraventa online, acudir a concesionarios o empresas dedicadas a los vehículos de ocasión. De esta manera, será más fácil vender el coche y el propietario evitará recibir sanciones económicas innecesarias.