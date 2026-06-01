Nace 'Miraplay', la nueva plataforma de televisión a la carta de Canarias lanzada por Mírame TV

El grupo audiovisual Miramedia ha anunciado el lanzamiento oficial de Miraplay, su nueva plataforma multimedia de contenidos en streaming. Este servicio digital nace con el objetivo de transformar el modelo de consumo televisivo tradicional en el Archipiélago, permitiendo a los espectadores acceder a toda la programación de la cadena Mírame TV bajo demanda y en directo desde cualquier tipo de dispositivo móvil, tableta o televisión inteligente.

Con este movimiento estratégico de transformación digital, la compañía busca conectar con las audiencias más jóvenes y digitales, además de dar cobertura a la amplia comunidad de canarios que residen en el exterior. La televisión lineal convencional seguirá siendo el pilar de emisión del grupo, pero ahora se complementará con este escaparate digital diseñado para competir de tú a tú en el mercado de las plataformas OTT (Over The Top).

Estreno de Islas Canarias Televisión y catálogo a la demanda

La oferta inicial de Miraplay ya permite a los usuarios sintonizar la señal en vivo de MírameTV, así como un catálogo a la carta que incluye reportajes, series de producción propia, documentales y retransmisiones de eventos deportivos y culturales del Archipiélago. Además, el grupo ha confirmado que a partir del próximo 23 de junio se integrará en la plataforma la señal en directo de Islas Canarias Televisión, el nuevo canal internacional del grupo.

Con la incorporación de este nuevo canal, Miraplay busca expandir la marca y la actualidad de las Islas fuera de las fronteras regionales. Para incentivar el registro de usuarios, la plataforma contará con una política de contenidos exclusivos en primicia, lo que permitirá a los espectadores digitales visionar ciertos programas y formatos especiales antes de su pase oficial por la televisión tradicional.

Un escaparate digital para creadores y podcasters canarios

Más allá de su oferta televisiva, la nueva plataforma de Miramedia aspira a convertirse en el gran dinamizador del talento y la creatividad del panorama comunicativo local. Para ello, Miraplay reservará un espacio exclusivo destinado a la difusión de los podcasts más destacados de Canarias, ofreciendo soporte técnico y visibilidad a los creadores de contenido independientes de las Islas.

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Esta experiencia multimedia se completará con la integración de una selección de radios canarias, unificando así en una sola aplicación el consumo de televisión, radio y audio digital. De este modo, la compañía refuerza el sello de cercanía que ha caracterizado históricamente a MírameTV bajo el lema de "la Autonómica de Canarias", pero adaptándose de forma definitiva a la flexibilidad y libertad de elección que demandan los espectadores actuales.