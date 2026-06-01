El tiempo de la Aemet para el martes en Canarias: temperaturas superiores a 30ºC en varias islas

Los cielos nubosos predominarán este martes en Canarias en el norte y este de las islas por debajo de los 900 metros, mientras que en el resto de zonas estarán despejados, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 4 a 6, ocasionalmente 7 de madrugada al sureste y noroeste, localmente 3 en la costa noreste. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa oeste, variable 1 a 3 con brisas y rizada, informa Efe.

Predicción del tiempo por islas para este martes:

LANZAROTE

En el norte y oeste, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante la tarde. Poco nuboso en el resto, salvo intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 25

FUERTEVENTURA

En el norte y oeste, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante la tarde. Poco nuboso en el resto, salvo intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía y en la costa oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 25

GRAN CANARIA

En el norte y por debajo de los 800-1000 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de algún claro ocasional durante la tarde y baja probabilidad de llovizna débil en medianías a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas con algún ligero descenso y las mínimas con ligeros ascensos. Se podrán superar localmente los 30 ºC en medianías del sureste y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, donde son probables las rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 22

TENERIFE

En el norte y por debajo de los 800-1000 metros, intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con baja probabilidad de llovizna débil y ocasional. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas con algún ligero descenso en zonas altas y las mínimas con ligeros ascensos. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en el litoral sur del área metropolitana. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste, extremo noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, con baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 25

LA GOMERA

En el norte y por debajo de los 800-1000 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna débil y ocasional en medianías a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con algún ligero descenso de las máximas y ligero ascenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, donde son probables las rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 24

LA PALMA

En el norte y este, y por debajo de los 900-1100 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 24

EL HIERRO

En el norte y por debajo de los 700-900 metros, intervalos nubosos durante el día que aumentará a nuboso de madrugada y últimas horas cuando no se descarta llovizna débil. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 23