El tiempo en Canarias este lunes: subida de temperaturas y predominio del sol para el inicio de junio
Los termómetros podrán superar los 30 grados en zonas del interior mientras persisten el viento fuerte y los cielos poco nubosos
Canarias comenzará junio con tiempo estable, predominio del sol y temperaturas al alza. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada marcada por los cielos poco nubosos en la mayor parte del Archipiélago y un ascenso térmico que será especialmente notable en algunas zonas del interior.
La previsión apunta a que los termómetros podrán superar localmente los 30 grados en medianías y vertientes del sur de Gran Canaria y Tenerife, mientras el viento del nordeste seguirá soplando con intensidad en las zonas habituales de aceleración.
Previsión por islas
LANZAROTE
En el norte y este predominarán los cielos nubosos, aunque se abrirán claros durante la tarde. En el resto de la isla dominará el ambiente poco nuboso, salvo algunos intervalos durante la madrugada y al final del día. Temperaturas con escasas variaciones. Viento moderado del norte-nordeste, con intervalos fuertes en zonas interiores durante la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 18 - 25
FUERTEVENTURA
La nubosidad será más abundante en el norte y este, con amplios claros durante las horas centrales. En el resto predominará el sol. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte-nordeste, ocasionalmente fuerte en el sur de Jandía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 18 - 25
GRAN CANARIA
Nubosidad en el norte por debajo de los 600-800 metros, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas se impondrán los cielos despejados. Las máximas subirán, especialmente en zonas interiores, donde podrán superar los 30 grados en medianías del sureste y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sureste y oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23
TENERIFE
Intervalos nubosos en el norte con amplios claros durante las horas centrales, salvo en algunas zonas bajas del nordeste donde persistirá la nubosidad. En el resto, ambiente poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas tenderán a subir y podrían alcanzarse los 30 grados en algunos puntos del litoral sur metropolitano.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 19 - 26
LA GOMERA
Predominio de nubes en el norte durante buena parte del día, con apertura de claros por la tarde. En el resto de la isla se espera tiempo estable y soleado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de la Gomera 20 - 24
LA PALMA
Cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 700-900 metros, con amplios claros durante la tarde. En el resto, predominio del sol. Temperaturas estables o con ligero ascenso de las máximas. Viento moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 18 25
EL HIERRO
Intervalos nubosos en el norte, especialmente durante la madrugada y al final del día. En el resto de zonas predominarán los cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios o ligeros ascensos de las máximas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 13 - 16
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