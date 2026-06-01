Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha ordenado suspender la actividad lectiva el día 11 de junio en Gran Canaria y el día 12 en Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV a las Islas, tras recibir la petición formal por parte de Delegación el Gobierno. La decisión se toma después de analizar los informes técnicos que avalan la cancelación de las clases durante el viaje del pontífice a Canarias por motivos de seguridad y en previsión de la afluencia masiva de asistentes a los actos y de los desplazamientos sin precedentes que se esperan para las dos jornadas.

La suspensión lectiva afectará solo a las islas de Gran Canaria y Tenerife los días que León XIV esté en ellas, es decir, el jueves 11 de junio no habrá actividad escolar en Gran Canaria y, un día después, el viernes 12, en Tenerife.

Los colegios e institutos no serán los únicos que verán modificada su rutina por la presencia del pontífice en el Archipiélago. El Gobierno de Canarias tiene previsto anunciar este lunes la recomendación del teletrabajo al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. En este caso, Función Pública aconseja que los empleados realicen su jornada laboral en remoto el 11 de junio en Las Palmas de Gran Canaria y el 12 en Santa Cruz de Tenerife.

Operativo sin precedentes

La recomendación de todos los organismos implicados en la organización de la visita del papa (Gobierno regional, Delegación del Gobierno, ayuntamientos, cabildos y Obispado), habida cuenta de que se trata de actos con carácter excepcional y que conllevan un operativo sin precedentes, es que el teletrabajo se extienda a todos aquellos empleos que puedan realizarse de forma online durante esas dos jornadas, y que los empresarios permitan a los trabajadores acogerse a esta modalidad laboral.

Sanidad y Justicia son las otras dos áreas afectadas y que deben recomponer las dos jornadas. Sanidad trabaja ya en reprogramar consultas y citas no urgentes, y mantendrá únicamente la actividad sanitaria prioritaria y los tratamientos que no pueden aplazarse. El objetivo es reforzar los equipos médicos y los servicios de urgencias.

En cuanto a la actividad judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya aprobó a mediados de mayo un protocolo específico con motivo de la visita del papa León XIV ante las previsibles restricciones de movilidad, seguridad y acceso que pueden afectar al normal desarrollo de la actividad judicial.

La Sala de Gobierno ordenó crear una comisión para reordenar los señalamientos, ajustar horarios o turnos, reducir desplazamientos, limitar la actividad presencial e impulsar las actuaciones telemáticas. Las medidas se aplicarán, sobre todo, en los partidos judiciales más afectados por las limitaciones de tráfico y el dispositivo de seguridad: San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

En estos órganos los jueces podrán reducir la asistencia presencial, reordenar las vistas no urgentes señaladas para los días 11 y 12 de este mes, y priorizar la práctica de actuaciones urgentes.

Seguridad de los ciudadanos

Todas las decisiones adoptadas responden a la necesidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Los informes técnicos encargados por las autoridades y organismos implicados en la organización del viaje del papa señalan que la movilidad se convierte esas dos jornadas en una cuestión de seguridad debido a la celebración de un acontecimiento extraordinario, como es la llegada de León XIV y los actos que protagonizará en el Archipiélago.

Por ello, las autoridades recomiendan reducir al máximo los desplazamientos y limitarlos a aquellos estrictamente necesarios. También piden disminuir el uso del vehículo privado y apostar por el transporte público.

Durante esas dos jornadas, habrá un operativo sin precedentes velando por la seguridad en Canarias y que se activará con varias horas de antelación y progresivamente por perímetros, conforme el papa se vaya acercando a cada zona que visitará.

Restricciones de circulación

Delegación del Gobierno y Obispado presentarán este lunes las medidas especiales de ordenación de la circulación en las Islas. El sumo pontífice aterrizará en Gran Canaria el 11 de junio y se realizará un corte dinámico en la carretera GC-1 en sentido ascendente, sentido sur, entre los puntos kilométricos 0 y 15, de 7.30 a 8.30 horas. También se cortará la GC-31, en el túnel de San José, en sentido sur, con desvío de la circulación en sentido norte, entre las 7.30 y las 8.00 horas.

En Tenerife, las medidas del 12 de junio incluyen cortes dinámicos en el Camino asfaltado El Matadero, en ambos sentidos, de 8.45 a 10.00 horas; en la TF-24, entre los puntos 1,3 y 0, también en ambos sentidos y con cierre de incorporaciones, de 8.45 a 10.00 horas; y en la TF-5, en sentido decreciente, desde el punto 15 hasta la salida 8A, de 8.45 a 9.30 horas. Asimismo, se suspenderá el tráfico en la TF-13, entre el punto 0 y el 4, de 9.15 a 11.30 horas, y en la TF-5, entre los puntos 9 y 0, de 9.30 a 11.45 horas.

En Santa Cruz de Tenerife, la DGT prevé el 12 de junio cortes dinámicos y cierres de incorporaciones entre las 13.00 y las 14.30 horas en varios tramos: la TF-5 en sentido creciente, desde el punto kilométrico 0 hasta la salida 12 de conexión con la TF-152; la TF-152, entre los puntos 3 y 4,5; la conexión entre la TF-152, en el punto 4,500, y la TF-235, en el punto 2,300; y la TF-235, entre los puntos 2,300 y 0,500.

Con carácter general se prohíbe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías, cargados o no, de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto en varios tramos, tal y como consta en un decreto firmado por Pere Navarro, director general de Tráfico, el viernes. La restricción afectará el 11 de junio a la GC-1, entre los puntos kilométricos 0 y 61,200, en ambos sentidos, entre las 8.00 y las 14.00 horas.

Cortes por tramos

Ese mismo día, también se aplicará en la GC-3, entre los puntos 4,1 y 10, y en la GC-31, entre los puntos 0 y 3, de 15.00 a 21.00 horas. El 12 de junio, la limitación se aplicará en la GC-1, entre los puntos 0 y 18,300, de 6.00 a 9.00 horas, concidiendo con el viaje del pontífice a Tenerife.

En Tenerife, las restricciones para estos vehículos estarán vigentes el 12 de junio, de 6.00 a 18.00 horas, entre los puntos kilométricos 0 y 59 en la TF-1; entre los puntos 0 y 5,203 en la TF-2; entre los puntos 1,180 y 3,847 en la TF-4 ; y entre los puntos 1,465 y 39,499 en la TF-5, siempre en ambos sentidos.

Canarias se encuentra ya en prealerta por evento multitudinario para coordinar las medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas y garantizar la comunicación con todos los recursos para reforzar los dispositivos. La situación pasará a alerta los días que el papa esté en las Islas.