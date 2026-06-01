Menos vivienda y menos albañiles: España necesita 700.000 obreros para frenar la subida de costes y aumentar la producción

El problema de la vivienda, al límite de un colapso catastrófico en todos los sentidos, podría verse aún más afectado por la falta de obra y el mal momento que atraviesa la construcción. Este sector es clave para el Producto Interior Bruto (PIB), hasta el punto que patronales y expertos advierten de que España necesita alrededor de 700.000 trabajadores para evitar un freno en el crecimiento económico.

De esta forma, las obras se retrasan, los costes aumentan y, como consecuencia, el precio final de las viviendas también se encarece, dificultando el acceso tanto a la compra como al alquiler. Al final el más perjudicado de la situación acaba siendo el ciudadano.

El origen del problema: la crisis de 2008

Para entender la situación actual hay que remontarse a la crisis financiera de 2008. El colapso del sector provocó la expulsión de más de un millón de trabajadores, reduciendo a menos de la mitad el empleo en la construcción. Muchos de estos profesionales se reciclaron hacia otros sectores como los servicios o la hostelería, sin regresar posteriormente al ámbito de la obra.

El resultado es una ausencia de relevo generacional evidente. Actualmente, apenas el 10% de las plantillas tiene menos de 30 años, mientras que casi una cuarta parte supera los 55, lo que anticipa una ola de jubilaciones en los próximos años.

Nuevas necesidades del sector

A esta situación se suma la transformación del propio sector, que ya no demanda únicamente perfiles tradicionales como albañiles, sino también profesionales especializados en diseño digital, eficiencia energética o manejo de maquinaria avanzada. Sin embargo, estos perfiles técnicos son escasos, lo que agrava aún más el déficit de mano de obra cualificada.

Subida de costes y tensión en el mercado

La falta de trabajadores, unida al aumento de la demanda por los fondos europeos destinados a la rehabilitación de edificios, ha provocado un incremento de los costes laborales superior al 5%.

A ello se suman factores externos como la inestabilidad internacional, que ha encarecido los materiales de construcción en torno a un 12%. Todo ello configura una “tormenta perfecta” en la que las empresas ven reducidos sus márgenes y resulta cada vez más difícil construir vivienda asequible o rehabilitar el parque inmobiliario existente.