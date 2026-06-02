La Aemet prevé un martes más nuboso y con viento fuerte en Canarias

Canarias tendrá este martes cielos nubosos en el norte y este de las islas, principalmente por debajo de los 900 metros, mientras que en el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque podrá ser fuerte en distintas vertientes y zonas bajas del archipiélago. En varios puntos no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se moverán, en general, con pocos cambios o ligeros descensos en las máximas, aunque las mínimas tenderán a subir en varias islas. Pese a ese alivio relativo, todavía podrán alcanzarse localmente los 30 grados en medianías de Gran Canaria y en el litoral sur del área metropolitana de Tenerife.

En el mar se espera viento del noreste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7 de madrugada al sureste y noroeste, y localmente 3 en la costa noreste. Habrá marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros. En la costa oeste, viento variable de fuerza 1 a 3, con brisas y mar rizada, informa Efe.

Gran Canaria

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, predominarán los cielos nubosos, con apertura de algún claro ocasional durante la tarde. Hay baja probabilidad de llovizna débil en medianías a primeras y últimas horas. En el resto, cielos poco nubosos o despejados.

Las máximas podrán registrar algún ligero descenso, mientras que las mínimas subirán ligeramente. Se podrán superar localmente los 30 grados en medianías del sureste y oeste.

El viento será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 22 grados

Lanzarote

En el norte y oeste predominarán los cielos nubosos, con apertura de claros durante la tarde. En el resto, poco nuboso, salvo intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas del día.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 19 / 25 grados

Fuerteventura

El norte y oeste de Fuerteventura tendrán predominio de cielos nubosos, con claros durante la tarde. En el resto de la isla, poco nuboso, salvo intervalos nubosos durante la madrugada y al final del día.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía y en la costa oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 18 / 25 grados

Tenerife

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, habrá intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. En zonas bajas del nordeste predominarán los cielos nubosos, con baja probabilidad de llovizna débil y ocasional. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las máximas podrán bajar ligeramente en zonas altas y las mínimas subirán de forma ligera. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en el litoral sur del área metropolitana.

El viento será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste, extremo noroeste y medianías de la vertiente sur de Anaga, con baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del oeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20 / 25 grados

La Gomera

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, predominarán los cielos nubosos, con claros durante las horas centrales. Hay baja probabilidad de llovizna débil y ocasional en medianías a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las máximas podrán bajar ligeramente y las mínimas subirán de forma ligera. El viento será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20 / 24 grados

La Palma

En el norte y este, por debajo de los 900-1100 metros, predominarán los cielos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales. Hay baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las máximas seguirán con pocos cambios y las mínimas subirán ligeramente. El viento será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del oeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 19 / 24 grados

El Hierro

En el norte, por debajo de los 700-900 metros, habrá intervalos nubosos durante el día, que aumentarán a nuboso de madrugada y a últimas horas, cuando no se descarta alguna llovizna débil. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las máximas seguirán con pocos cambios y las mínimas subirán ligeramente. El viento será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas previstas:

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Valverde: 17 / 23 grados