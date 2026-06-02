Ecca.edu se convierte en el primer Partner de Desarrollo Profesional de Google for Education en Canarias

La institución ecca.edu marca un hito histórico en su trayectoria al convertirse oficialmente en Partner de Desarrollo Profesional (PD Partner) de Google for Education, siendo el primer centro de las Islas en ostentar esta certificación.

Esto significa que ecca.edu queda oficialmente validada por Google para diseñar e impartir formación y estrategias de transformación pedagógica para aplicar adecuadamente la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

En el encuentro que selló este importante paso estuvieron presentes Gonzalo Romero, director de Google for Education Iberia; José María Segura SJ, director general de ecca.edu; Gorety Almeida, directora gerente; y Adrián Caraballo, responsable de Diseño e Innovación Educativos.

Para Google este hito supone una "oportunidad para colaborar y desarrollar conjuntamente una digitalización de la educación de manera responsable, sostenible y segura", según indica Romero. Asimismo, resalta: "Para nosotros, es un hito importantísimo contar con un compañero de viaje excepcional que aporta todo su conocimiento educativo, en un momento tan crucial, dando sentido a la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el desarrollo de competencias y la empleabilidad".

Por su parte, Segura, destacó el valor estratégico de esta alianza tecnológica: "Para ecca, convertirnos en PD Partner de Google es un sueño hecho realidad. Significa estar todavía más cerca de nuestro alumnado las 24 horas del día, los 365 días del año. Con esto ecca se mantiene fiel a su principio de poner la última tecnología disponible al servicio de las personas, especialmente de aquel alumnado que, de otro modo, no tendría acceso a ella. Este es un paso muy ilusionante que nos orienta en la dirección que deseamos y es solo el comienzo de una gran aventura para que nadie se quede atrás ante una tecnología que está revolucionando la educación".

¿Qué supone ser PD Partner?

Bajo este nuevo marco de especialización, ecca.edu cuenta con la validación experta de Google para guiar los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje con un enfoque firmemente centrado en la transformación pedagógica. Esto se traduce en la capacidad de ofrecer capacitación y mentoría al profesorado a través de talleres prácticos, sesiones grupales o tutorías personalizadas diseñadas de forma específica para responder a sus necesidades reales.

Asimismo, la institución se consolida como la entidad de referencia en Canarias para preparar y capacitar a la comunidad académica en la superación de las pruebas necesarias para obtener las certifi caciones oficiales de la tecnológica, habilitando a los docentes para convertirse en Google Certified Educators (nivel 1 y 2), Certifi ed Trainers o Certifi ed Innovators.

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Una herramienta que impulsa aún más la labor educativa

Esta acreditación marca un hito en la transformación digital que ha vivido ecca en estos últimos cuatro años. Ser entidad acreditada por Google for Education representa una oportunidad extraordinaria para multiplicar el impacto educativo de la entidad y ser fieles a nuestra misión de no dejar a nadie atrás en esta nueva revolución educativa y cultural que supone la IA.