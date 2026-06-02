Así fue el primer examen de la PAU 2026 en Canarias: la empatía y la Generación del 98 se cuelan en la Selectividad

La empatía fue una de las protagonistas del primer examen de Lengua Castellana y Literatura de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Canarias. Miles de alumnos se enfrentaron este martes a una prueba que combinó comprensión lectora, gramática y literatura y que invitó a reflexionar sobre la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

El ejercicio partía de Perspectiva, un artículo de opinión de Verónica Aravena Vega publicado en El País. A partir de ese texto, los estudiantes debían responder cuestiones relacionadas con la comprensión del contenido, el análisis lingüístico y el significado de distintos términos empleados por la autora. Entre las preguntas figuraba además una reflexión argumentativa sobre si la sociedad actual fomenta la empatía o, por el contrario, el individualismo.

La parte literaria estuvo marcada por la Generación del 98, uno de los temas más reconocibles del currículo de Bachillerato y que muchos alumnos esperaban encontrar entre las opciones del examen.

La alumna Lisa Otero instantes antes del examen de Lengua y Literatura de la PAU. / J.PEREZ CURBELO

Primeras sensaciones

Las primeras sensaciones a la salida de las aulas fueron, en general, positivas. Lisa Otero reconocía que la prueba había resultado más asequible de lo que esperaba. «Cayó la Generación del 98, que era lo que yo quería que cayera», explicaba. Aunque admite que Lengua no es una de sus asignaturas más fuertes, considera que pudo desenvolverse bien durante el examen. «Me lo esperaba más difícil», resumía.

Una valoración muy parecida compartía Kiara Manrique. Los nervios acumulados durante los días previos desaparecieron en buena medida tras leer las preguntas. «Antes había nervios, pero ahora mucho más tranquila y contenta», señalaba. La estudiante aseguró que los contenidos coincidían con lo que esperaba encontrar. «Entró justo lo que yo quería», afirmaba convencida de haber realizado un buen examen. «Yo creo que voy a sacar un 7», añadía.

Según explicó, la prueba combinó preguntas sobre la Generación del 98 con un texto periodístico que encajaba con los modelos trabajados durante el curso. Tras Lengua, todavía le quedaba por delante el examen de Inglés, una asignatura que afrontaba con algo más de incertidumbre.

Lía Recio afronta la primera jornada de la PAU 2026 en la Escuela de Arquitectura, en el campus de Tafira de la ULPGC. / José Pérez Curbelo

Primera jornada superada

También Lía Recio salió satisfecha del aula. La alumna, que cursó Bachillerato de Humanidades y aspira a estudiar Lenguas Modernas, destacó que la estructura del ejercicio era muy similar a la que habían trabajado durante el curso. «Era lo que se esperaba», señalaba.

Aunque reconoció que hubo algunas cuestiones que no dominaba completamente, las opciones de elección le permitieron responder a los apartados que mejor llevaba preparados. «Hubo un par de preguntas que no, pero como eran de opción elegí la que sí me sabía», explicó. Su previsión es obtener una calificación cercana al notable.

Las buenas sensaciones se extendieron también al examen de Inglés. «Para mí fue súper fácil», aseguraba Lía, que destacó que tanto el formato como los contenidos se parecían a los ejercicios practicados durante el curso.

Como ocurre cada año, una vez finalizada la prueba comenzaron las comparaciones entre compañeros, las conversaciones sobre las respuestas correctas y las inevitables quinielas sobre las evaluaciones. Sin embargo, entre quienes abandonaban las aulas predominaba la sensación de que el primer gran obstáculo de la semana ya había quedado atrás.

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Con Lengua e Inglés superados, los estudiantes afrontan ahora el resto de exámenes de una convocatoria que resultará decisiva para acceder a los estudios universitarios deseados. De momento, las primeras impresiones apuntan a que el estreno de la PAU dejó más alivios que sobresaltos.