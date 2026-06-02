La escasa demanda innovadora fuerza a Canarias a devolver uno de cada tres euros de fondos de la UE

Canarias ha tenido que devolver 22,4 millones de euros de los fondos Next Generation-UE asignados para proyectos de innovación en los últimos dos años. El montante supone un 30,5% del total de los 73,5 millones que el Gobierno de España derivó a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Es decir, se han perdido casi uno de cada tres euros que ha recibido Canarias para potenciar la ciencia.

Esta devolución presupuestaria tiene su origen, según la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación, en la escasa demanda por parte de la sociedad isleña de programas y proyectos destinados a la digitalización y la sociedad de la información. Sin embargo, partidos de la oposición, como Nueva Canarias y PSOE, consideran que el área dirigida por Migdalia Machín no se ha implicado lo suficiente en la gestión de estos fondos europeos.

Migdalia Machín, confirmó la semana pasada en un pleno parlamentario estas cifras de ejecución después de ser cuestionada por Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias. El montante final surge de la suma de 16,6 millones devueltos en 2026 y cinco millones en 2025.

El 42,3% de estos fondos para proyectos no se ejecutan

En el presupuesto total de la Consejería –y en concreto en los capítulos referentes a transferencias–, esta falta de ejecución coincide con un escaso gasto de las partidas destinadas a apoyo de la sociedad de la información y de las que están destinadas a apoyo empresarial. En este punto, en 2025 se dejaron de gastar el 42,3% de los fondos asignados.

En concreto, de los 60,8 millones que se sumaron en ambos proyectos en sus capítulos 4, 6 y 7, apenas se ejecutaron 35,1 millones de euros. En menor proporción, la Consejería también perdió parte del presupuesto derivado en proyectos de I+D+i (se ejecutaron 65,5 millones de los 92,2 millones consignados).

Diseño a espaldas de Canarias

La Consejería, sin embargo, defiende su gestión y aleja el problema de la intrincada estructura burocrática de su Administración. De hecho, Machín achaca el problema al papel que ha jugado el Estado a la hora de consignarlos a ciertos programas. "Muchos de ellos fueron diseñados desde los ministerios sin un conocimiento suficiente de la realidad de las comunidades autónomas", señalan fuentes del área. Canarias fue una de las 12 comunidades que advirtieron en conferencias sectoriales que la falta de adaptación de los programas a la realidad local de cada región podía derivar en una devolución de los fondos.

Machín acusa al Estado de no adaptar las convocatorias a las necesidades de las Islas

La oposición lo considera, sin embargo, una justificación "simplista" de la realidad. "Los fondos se coordinaban con Madrid a través del Ministerio, pero si veían que tenían dificultades para gastarlo podrían haberse sentado con ellos para buscar una solución", asevera Hernández. En esta línea también se manifiesta Alicia Pérez, del grupo socialista, que afirma que "si esos recursos no se ejecutan es un problema de planificación y gestión".

Convocatorias desiertas

La Consejería remarca que son varias las convocatorias que acabaron sin recibir la atención que se esperaba, derivando en la pérdida de fondos.

En este grupo se incluye proyecto Infraestructura de Servicios Blockchain de España, que buscaba que las empresas adoptaran tecnologías DLT (Distributed Ledger Technologies) mediante el desarrollo de infraestructuras o casos de uso sobre redes descentralizadas de blockchain existentes (una tecnología que permite guardar información en una especie de registro digital compartido). La convocatoria, dotada con 5,2 millones de euros, que recibió una única solicitud que no cumplía los requisitos establecidos.

Los bonos digitales recibieron menos solicitudes de las esperadas

Otra de las líneas afectadas, según el Ejecutivo, son las que llevaban los proyectos Spain Living Lab, que pretendía situar a las Islas a la vanguardia de la innovación turística global, a través de la aplicación de una la realidad mixta, la inteligencia artificial y un data lake avanzado. El Gobierno afirma que esta convocatoria quedó completamente desierta.

En último lugar se encuentran los los bonos digitales, dirigidos a personas o familias vulnerables para adquirir paquetes de banda ancha que, si bien fueron solicitados, no lo hicieron en demasía. Estos bonos ascendían a 240 euros a repartir entre doce mensualidades consecutivas, de tal manera que el operador-colaborador del programa aplique una minoración mensual de 20 euros en la factura emitida a la persona beneficiaria de la subvención.

Año de mayor ejecución presupuestaria

"Esta circunstancia evidencia que ninguna administración responsable puede generar artificialmente una demanda que no existe", destacan desde la Consejería desde la que, además, ensalzan la capacidad de ejecución del último año. "2025 fue el año de mayor ejecución presupuestaria y de salida de fondos europeos MRR en el ámbito de la ACIISI", indican.

Este pasado año, esta área autonómica logró ejecutar más de 20 millones de euros. Además, la Consejería pone de manifiesto algunos de los casos de éxito, como el de investigación marina. "Los fondos han permitido impulsar investigación marina que ha captado más de 52 millones de euros de financiación internacional adicional", destaca.

"Lo importante –insisten– es que a pesar de las condiciones hubo capacidad de respuesta, los fondos se transformaron en proyectos, inversión, conocimiento y oportunidades para Canarias".

Un "escándalo" para la oposición

Pese al optimismo del Gobierno de Canarias, desde la oposición lo ven como un "escándalo". En especial, porque el montante devuelto podría llegar a ser incluso mayor. No en vano, aún queda por justificar el gasto de 8,8 millones de euros que se debe ejecutar hasta el 31 de agosto de 2026. Es el momento en el que finaliza el plazo otorgado por la Unión Europea.

Hernández asume que la situación es aún peor porque existe un déficit económico patente en las universidades públicas. Una infrafinanciación que las ha llevado a promover un Manifiesto en Defensa de las Universidades Públicas que ya cuenta con más de 4.500 firmas.