Financiación histórica: Canarias recibirá 8.167 millones de euros del Estado en 2026 para blindar sus servicios públicos

El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto-ley clave para la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas. La nueva norma actualiza las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio 2026 del sistema de financiación para las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, inyectando un total global de 157.731 millones de euros, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior.

En el caso de Canarias, la comunidad autónoma percibirá una cifra inédita. Sus entregas a cuenta directas crecerán hasta los 7.098 millones de euros (un 7,6% más que en 2025). Si a esta cantidad se le añade la estimación de la liquidación del año 2024 que se abona en el presente ejercicio, los recursos totales del sistema de financiación para las Islas alcanzan este año los 8.167 millones de euros, un notable repunte del 8,6% que busca facilitar la gestión en sanidad, educación y servicios sociales.

El ministro insta a priorizar la sanidad ante el volumen "extra histórico"

Durante la defensa del texto legal, el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó de forma crítica que el Congreso de los Diputados llegó a tumbar hasta en dos ocasiones esta actualización de fondos, una situación que generó graves tensiones de tesorería y perjudicó directamente el día a día de los gobiernos autonómicos.

El titular de Hacienda exigió responsabilidad a las comunidades y lanzó una advertencia clara sobre el destino de este superávit de recursos: “La pregunta es, ¿a qué están destinando ese volumen extra histórico de recursos? ¿A luchar contra las listas de espera? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?”, se cuestionó Arcadi España, reclamando que la histórica inyección económica se traduzca de forma real en una mejora de la calidad de los servicios públicos esenciales.

Fondos récord para los ayuntamientos y cabildos de las Islas

Las corporaciones locales del Archipiélago también se verán beneficiadas por esta actualización financiera. Para los Ayuntamientos y Diputaciones (Cabildos) de Canarias, las entregas a cuenta ascenderán a 1.437 millones de euros, marcando un crecimiento del 9,2% respecto al año pasado. A nivel nacional, las Entidades Locales recibirán 29.247 millones de euros para sostener sus servicios de proximidad.

A nivel municipal, el Real Decreto-ley introduce importantes herramientas de gestión y flexibilización presupuestaria:

Inversiones Sostenibles con Superávit: Las Entidades Locales podrán usar el superávit de 2025 para ejecutar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) con un plazo que se prolonga hasta 2027. Se estima que más de 2.500 municipios españoles movilizarán 3.168 millones bajo este concepto.

Las Entidades Locales podrán usar el superávit de 2025 para ejecutar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) con un plazo que se prolonga hasta 2027. Se estima que más de 2.500 municipios españoles movilizarán 3.168 millones bajo este concepto. Plan Especial de Vivienda: Se fija un régimen excepcional para que los consistorios puedan destinar los superávits acumulados de los años 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 a proyectos de vivienda pública, aportando certidumbre a las políticas locales de suelo.

Se fija un régimen excepcional para que los consistorios puedan destinar los superávits acumulados de los años 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 a proyectos de vivienda pública, aportando certidumbre a las políticas locales de suelo. Proyectos Plurianuales: Las IFS (tanto de vivienda como generales) ganan carácter plurianual de hasta cuatro años, permitiendo estirar la ejecución de proyectos ambiciosos hasta el año 2030. A esta medida también podrán sumarse los remanentes positivos de 2024 que comprometan gasto en este 2026.

Alivio fiscal y exenciones normativas para los municipios saneados

Finalmente, la nueva legislación de Hacienda incorpora medidas de desahogo burocrático y protección judicial para la administración cercana. Aquellas Entidades Locales que demuestren estar saneadas financieramente quedarán exentas de presentar Planes Económico-Financieros durante los años 2026 y 2027, siempre y cuando su incumplimiento formal de las reglas fiscales se deba al uso de remanentes de tesorería para sufragar gastos generales y acrediten cumplir con el Período Medio de Pago (PMP) a proveedores.

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Asimismo, el decreto blindará las arcas municipales al establecer que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas que percibieron en su momento por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) aplicado a la telefonía móvil, resolviendo así de forma favorable el conflicto derivado de las últimas sentencias judiciales emitidas por el Tribunal Supremo.