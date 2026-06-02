El Estado invierte 25 millones en la industria canaria de la animación

Una inversión de casi 25 millones de euros destinada a consolidar la proyección internacional, las capacidades industriales y el talento creativo del sector audiovisual español. Ese es uno de los objetivos que persigue el Estado tras la autorización del Consejo de Ministros para que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), invierta 24,9 millones de euros en la empresa canaria de animación Ánima Kitchent. La operación, de especial relevancia para la diversificación económica del Archipiélago, adquiere aún más peso si se tiene en cuenta que se desarrollará de la mano de la multinacional DNEG y permitirá la creación de hasta 800 empleos.

Lejos de tratarse de una operación aislada, la iniciativa busca reforzar el ecosistema audiovisual nacional en el ámbito de la animación y favorecer la producción de proyectos originales de largometraje de alta calidad. Asimismo, pretende impulsar la consolidación de un referente de la industria de la animación española y la comercialización multiplataforma de un catálogo de contenidos originales con proyección internacional, dirigido especialmente a audiencias familiares.

La operación, que se enmarca en la estrategia de colaboración público-privada de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, cuenta con el apoyo privado de la empresa DNEG, perteneciente al grupo Prime Focus Group, líder en efectos especiales y animación con estudios en todo el mundo y más de 9.000 empleados. La compañía suma además un amplio palmarés internacional, con ocho premios Óscar y otros reconocimientos como los Emmy o los Bafta.

"Canarias es un caso único en el que se ha logrado crear uno de los principales hubs de animación desde cero"

"Canarias es un caso único en el mundo en el que se ha logrado crear uno de los principales hubs de animación desde cero", explicó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien también valoró la incorporación de la multinacional DNEG: "Es un paso más, porque junto con la reciente incorporación de Surfing Giant-Disney suponen las primeras inversiones directas de algunas de las empresas más punteras del sector".

Los resultados de estas acciones son claros. La consolidación de este tipo de inversiones sitúa al Archipiélago en una posición estratégica dentro de la industria audiovisual internacional, al reforzar un ecosistema que combina talento especializado y capacidad técnica. El crecimiento del sector de la animación y los efectos visuales no solo contribuye a la diversificación de la economía del Archipiélago, sino que también impulsa la atracción de grandes producciones internacionales. "Sitúa a Canarias en la primera línea de la animación mundial", agregó Rodríguez.

Nuevos empleos

Con la inversión se prevé la creación de nuevos empleos y la atracción de grandes producciones

Los aspectos positivos no terminan ahí. El consejero del Gobierno de Canarias apuntó a la generación de nuevos empleos de "calidad" y a la conexión del talento local con las redes internacionales de las grandes producciones: "Esto demuestra que, con estrategia, constancia y haciendo las cosas con ambición y calidad, Canarias puede posicionarse en un primer nivel mundial en muchos sectores".

La operación se enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. El programa está liderado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, mediante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). Junto al Spain Audiovisual Hub, la SETT gestiona otros dos instrumentos financieros orientados a reforzar el ecosistema empresarial tecnológico: el PERTE Chip, centrado en la microelectrónica y los semiconductores, y Next Tech, destinado a incentivar la inversión privada y facilitar el acceso a financiación en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital en España.

En lo que respecta a Ánima Kitchent, la empresa beneficiaria, nació en 2014 y tiene sede en Las Palmas de Gran Canaria desde 2016. Es uno de los estudios de animación más punteros en Canarias y cuenta con una sólida experiencia en la creación, producción, distribución y marketing de contenidos de entretenimiento infantil, además de una presencia destacada en plataformas digitales y de streaming. Asimismo, impulsa la formación, la profesionalización y la transferencia de conocimiento a través de programas de máster en animación 2D y 3D. En este contexto, se prevé la creación de 275 puestos de trabajo directos en los próximos cinco años y 550 indirectos.