Una campana nueva para despedir al papa de España

La historia de la última campana española que escuchará el papa León XIV antes de finalizar su visita a España, en la eucaristía que presidirá al mediodía del viernes 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, tiene su génesis en la inquietud del responsable de la liturgia cantada, el canónigo de la Catedral de La Laguna, Norberto Hernández, por conseguir un instrumento metálico.

Una campana para la consagración papal

El objetivo era que, al igual que sucede en las misas que se celebran en la plaza de San Pedro, en Roma, una campana sonara en el momento de la consagración durante la ceremonia que tendrá lugar en la capital tinerfeña.

Para ello, preguntó a los sacerdotes de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, con jurisdicción en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, si existía alguna campana próxima a instalarse. La respuesta estaba en Playa San Juan, donde aún espera ser colocada en la espadaña la primera de las tres campanas encargadas para la parroquia de San Juan Bautista.

Este templo fue reconstruido después de que la antigua iglesia, edificada a mediados del siglo pasado con arena del mar y hierro dulce, sufriera un grave deterioro estructural que llegó a amenazar ruina medio siglo después. Inicialmente, las celebraciones religiosas se realizaban en un salón hasta que se levantó el primer templo. Más tarde se construyó un nuevo complejo parroquial, que abrió sus puertas en 2002 y que ha ido completándose progresivamente gracias a la colaboración de los vecinos, recuerda su párroco desde hace dieciséis años, Juan José Bello.

El origen de las campanas

Durante una visita realizada por el recordado obispo Bernardo Álvarez en diciembre de 2021, se dio por concluido el proyecto parroquial. El prelado felicitó entonces el esfuerzo del pueblo, aunque recordó al párroco que aún faltaba el campanario.

Dicho y hecho. A partir de ese momento se inició una campaña para recaudar fondos y encargar las campanas a Edgar Cedrés, delegado en Canarias de la fábrica Campanas Quintana, con sede en la provincia de Palencia.

Se trata de tres campanas que, por deseo de uno de los principales benefactores de la iniciativa, ya tienen nombre: Fe, Esperanza y Caridad, en referencia a las virtudes teologales. La primera de ellas ya está terminada y luce las inscripciones «Firmes en la fe» y «Año del Señor 2026», a la espera de ser instalada antes de que finalice el año.

Cuando Norberto Hernández conoció la existencia de esta pieza, planteó la posibilidad de utilizarla durante la misa del Papa en Tenerife. Aunque todavía no se sabe si será bendecida por el pontífice, sí está previsto que suene durante la consagración, un gesto que la comunidad parroquial de Playa San Juan recibe con enorme satisfacción. Su párroco lo resume con humor: “Una iglesia sin campana es como una paella sin arroz”.

Edgar Cedrés, el 'campanero' de Tegueste que acabó fabricando campanas. / El Día

La historia de Edgar Cedrés

La búsqueda de las campanas llevó a Juan José Bello hasta Edgar Cedrés, un joven de 28 años que descubrió su vocación desde muy pequeño. No fue monaguillo en la iglesia de San Marcos, en Tegueste, sino campanero.

En 2007 las campanas de su parroquia fueron electrificadas y, apenas tres años después, con solo 12 años, comenzó a tocarlas manualmente bajo la enseñanza del recordado sacristán don Pedro. Aquella experiencia marcó su vida.

Otra casualidad —o causalidad, como él mismo suele decir— llegó en 2017, cuando se averió el reloj de la iglesia. Sin pensárselo dos veces, se ofreció para repararlo. La empresa responsable del mecanismo quedó tan sorprendida por sus conocimientos que quiso conocerlo personalmente. Viajó a Palencia y recibió una oferta de trabajo, pero la rechazó porque tenía claro que no quería abandonar Canarias.

Desde abril de 2018 ha participado en numerosos proyectos relacionados con campanas, comenzando por la de Santa Rosa de Lima, en Guamasa. Desde entonces acumula cerca de un centenar de intervenciones en todo el Archipiélago, muchas de ellas vinculadas a procesos de electrificación y restauración de estos instrumentos.

Edgar, hijo de un profesor de conservatorio y tataranieto de Fermín Cedrés, compositor del popular villancico canario Lo Divino, compagina su pasión campanera con su trabajo como meteorólogo en Televisión Canaria desde julio de 2020.

Aunque su proyecto más ambicioso se encuentra en su pueblo natal, donde ha desarrollado un conjunto de quince campanas capaz de interpretar complejas melodías, el destino le tenía reservada una historia singular: convertirse en el artífice de la última campana que escuchará el papa León XIV en España antes de concluir su histórica visita a Canarias.