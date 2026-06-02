Temperaturas de hasta 30 grados, cielos nubosos y fuertes vientos para mañana miércoles en Canarias

Los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes en algunas zonas, marcarán la jornada de este miércoles en Canarias, donde el viento continuará soplando de moderado a fuerte, con intervalos localmente muy fuertes.

Las temperaturas apenas registrarán cambios y no se descarta que se alcancen los 30ºC en puntos de varias islas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Mapa del tiempo de mamañana miércoles 03 de junio según la Aemet. / AEMET

En las capitales, la máxima será de 24ºC en Santa Cruz de Tenerife y de 22ºC en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en 20ºC y 19ºC, respectivamente.

El viento será, en general, moderado del nordeste, aunque soplará con fuerza en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste de distintas Islas, donde podrán registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo durante las horas centrales del día.

En el mar, se esperan vientos del nordeste de fuerza 4 a 5, con posibles repuntes locales de 6 e incluso 7. Habrá fuerte marejada a mar gruesa, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, ocasionalmente de 2 a 3 metros.

La previsión por islas para este miércoles es la siguiente:

LANZAROTE

Cielos nubosos durante la madrugada, tendiendo a poco nubosos el resto del día, salvo en el norte y oeste, donde se mantendrá la nubosidad. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el interior y sin descartar alguna racha muy fuerte, especialmente en el sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 19ºC / 24ºC

FUERTEVENTURA

Predominarán los cielos nubosos durante la madrugada. A lo largo del día se impondrán los cielos poco nubosos, salvo algún intervalo ocasional en la vertiente oeste. Las máximas podrán bajar ligeramente en el interior, mientras que en el resto de zonas apenas habrá cambios. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en áreas del interior, la vertiente oeste y Jandía, donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario: 18ºC / 24ºC

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, se esperan cielos nubosos, con apertura de claros durante la tarde y baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a primeras horas. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el interior. No se descarta que se alcancen localmente los 30ºC en medianías del sureste. El viento soplará moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en las horas centrales. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 19ºC / 22ºC

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, habrá intervalos nubosos con claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste, donde predominarán los cielos nubosos y no se descarta alguna llovizna débil y ocasional. En el resto de la isla, el tiempo será poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán ligeramente en zonas de interior. Tampoco se descarta que se alcancen localmente los 30ºC en el litoral sur del área metropolitana. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas de la vertiente sureste, el extremo oeste y medianías de la vertiente sur de Anaga, donde podrán producirse rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20ºC / 24ºC

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, los cielos estarán nubosos, con claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a primeras horas. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en el interior. El viento soplará moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en las horas centrales. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20ºC / 23ºC

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 900-1100 metros, predominarán los cielos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a primeras y últimas horas. En el resto de la isla, el tiempo será poco nuboso o despejado. Las máximas descenderán ligeramente en zonas de interior y las mínimas apenas variarán. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 19ºC / 23ºC

EL HIERRO

En el norte, por debajo de los 700-900 metros, se esperan intervalos nubosos durante el día, con cielos nubosos de madrugada y a últimas horas, cuando no se descarta alguna llovizna ocasional. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas bajarán ligeramente en el interior, mientras que en el resto de la isla las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas de los extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde: 14ºC / 18ºC