Viaje del papa León XIV a Canarias: abierto el proceso de confirmación de asistencia para los preinscritos a los eventos multitudinarios de Gran Canaria y Tenerife

A falta de cuatro días para que el papa León XIV pise suelo español y nueve para que llegue al Archipiélago, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha dado la última rueda de prensa previa a la visita papal, en la que han participado las Diócesis de Canarias y Nivariense. Enélida Hernández y Raúl Arencibia, en representación de la institución religiosa grancanaria, y Antonio Pérez, por parte de la tinerfeña, han anunciado que, a partir de esta tarde, los preinscritos a las liturgias multitudinarias oficiadas por el pontífice, que tendrán lugar en el Estadio de Gran Canaria y la Dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, podrán confirmar su asistencia para oficializar la reserva de su plaza. En este mismo acto se ha lanzado una previsión sobre el costo de la visita de León XIV a España, que ronda los 25 millones de euros.

Por parte de la Diócesis de Canarias, sus representantes han asegurado que se está terminando de definir el plan de movilidad que afecta a las vías urbanas de Las Palmas de Gran Canaria y que se dará a conocer en los próximos días. Al respecto de los actos, han comentado que se encuentran ultimando los preparativos de un evento histórico que, en palabras de Arencibia, "se trata del dispositivo más grande y complejo de la historia de Canarias", según fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y "otros agentes de movilidad". Ambos representantes han incidido en que la intención de la Diócesis va más allá de, simplemente, recibir al pontífice, si no que quieren que los actos "dejen una huella desde la que poder seguir trabajando" en la institución religiosa, cuenta Hernández.

Acoger e integrar

Al respecto de la Diócesis Nivariense, Pérez comentó que el acto previsto en el centro de migrantes de Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna, contará con 753 personas migrantes —algunas de ellas intervendrán en el acto— y algunas familias de casas de acogida e inserción. Además, el pontífice visitará personalmente una de las carpas en las que se acogen a los migrantes. Al respecto del acto que se celebrará en La Laguna, contó que se contará con los testimonios de un sacerdote de La Restinga, en El Hierro, un joven senegalés, uno marroquí y el testimonio de una colombiana que lleva años residiendo en Canarias, "demostrando que no sólo se acoge, sino que se integra", según Pérez.

En lo que respecta a la misa multitudinaria del Puerto de Santa Cruz, reveló que se intentará fondear en torno al altar tres cayucos de los que han llegado a las costas de Canarias, "una presencia significativa y silenciosa" de la realidad migrante. De igual manera, también destacó que se contará con la presencia de diversas plantas autóctonas, como tabaibas, dragos, pinos canarios, cardones o acebuches.

Afluencia y financiación

Por parte de la CEE, revelaron distintos datos relativos a la afluencia y la financiación de la visita del papa León XIV a España. Actualmente, hay más de 463.000 inscritos en todos los eventos del territorio nacional, con un crecimiento de, aproximadamente, 10.000 personas al día. Se cuenta con más de 20.000 voluntarios y más de 5.600 periodistas acreditados para dar a conocer al mundo el paso del pontífice por la Península y el Archipiélago.

A nivel de financiación, el coste total se estima sobre los 25 millones de euros. El 85% de esta cantidad se destina a la preparación de todos los actos y eventos, y el resto a cuestiones de comunicación, logística y otras acciones implicadas. Cada sede cuenta con su propio presupuesto y la CEE tiene uno propio, utilizado en los desplazamientos del pontífice y su comitiva: unos 1,4 millones de euros son destinados a esta materia.

El presupuesto se segmenta de la siguiente manera: un 45% proveniente de empresas y otras entidades, como fundaciones: Acciona, BBVA, Santander, Adobe o Deloitte son algunas de las entidades privadas que han aportado para la visita. También hay instituciones públicas implicadas, como RTVE o Correos. Por otro lado, las Diócesis y la CEE aportan con sus recursos un 30% del total, otro 20% provienen de las administraciones públicas y el 5% restante de los donativos de los fieles. Se estima un retorno de la inversión de más de 150 millones de euros.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)