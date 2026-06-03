Más de 170 vehículos y 200 agentes de la Policía Nacional viajan a Canarias para la visita del papa León XIV

Más de 170 vehículos y de 200 agentes de distintas unidades policiales junto a 16 perros de la Unidad Especial de Guías Caninos, embarcaron ayer martes, 2 de junio, en el puerto de Huelva con destino a Gran Canaria y Tenerife.

Los recursos forman parte del dispositivo de seguridad con motivo de la visita del papa León XIV al Archipiélago los días 11 y 12 de junio.

El traslado de las unidades policiales a Canarias es "un reto logístico", destaca la Policía Nacional. En el día de ayer, dos barcos partieron desde Huelva con destino a los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, "con unos 215 agentes, más de 170 vehículos y 16 canes, a los que se unirán otros 1.300 agentes que partirán en siete vuelos en los días previos de la llegada de Su Santidad al territorio insular".

Traslados entre islas

Asimismo, será necesario el traslado interinsular entre los días 11 y 12 del junio a través de un barco que realizará el trayecto Agaete-Tenerife con más de 320 agentes, 160 vehículos y cuatro canes.

Además, el Ejército del Aire y del Espacio colaborará en el traslado de vehículos pesados como los camiones del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas –GOIT- y los vehículos especiales de la Unidad de Intervención Policial -BMR y 4x4-.

El mayor reto logístico de la Policía Nacional

La visita de León XIV a España, entre los días 6 y 12 de junio, va a conllevar el mayor reto logístico de seguridad en los más de 200 años de historia de la Policía Nacional, subraya el cuerpo policial. La visita apostólica requiere la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad donde el desplazamiento de los recursos humanos y materiales a las diferentes sedes –Madrid, Cataluña y Canarias- es fundamental para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los actos.

Más de 15.000 agentes de diferentes unidades se desplegarán en Madrid (9.700), Barcelona (600), Gran Canaria (1.200) y Tenerife (1.000), junto a 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Durante toda la estancia del pontífice León XIV en España, su cápsula de protección individual estará compuesta por agentes de la Unidad Central de Protección junto a integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), detalla la Policía Nacional.

Recursos materiales

Asimismo, el contingente de recursos materiales asciende a casi 600 vehículos, entre ellos 250 tipo furgón de la Unidad de Intervención Policial –UIP-, 17 camiones de la Unidad de Caballería, 24 furgones de la especialidad de Guías Caninos, 38 vehículos para uso del GEO o los 91 vehículos destinados a las cápsulas de protección. Además, desde la Unidad Aérea de la Policía dispondrán de un avión, siete helicópteros y 16 drones; y Subsuelo y Protección Ambiental contará con ocho furgones de la especialidad.

En el desarrollo de sus funciones, los agentes contarán con 40 cámaras de grabación de alerta temprana de amenazas, 160 arcos de detección de metales, 162 escáneres de seguridad, 302 detectores de metales, 43 inhibidores de frecuencia y 44 equipos de evacuación individual.

Habrá ampliación.