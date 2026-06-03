Canarias amanece con intervalos nubosos en algunas áreas y viento moderado hoy miércoles

Los cielos con presencia de intervalos nubosos en algunas áreas, predominarán este miércoles en Canarias, en una jornada en la que el viento continuará soplando de moderado a fuerte, con rachas que podrán ser localmente muy fuertes.

Las temperaturas se mantendrán sin variaciones importantes y no se descarta que los termómetros lleguen a los 30ºC en puntos de varias islas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

En las capitales, la máxima alcanzará los 24ºC en Santa Cruz de Tenerife y los 22ºC en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas serán de 20ºC y 19ºC, respectivamente.

El viento soplará, de forma general, moderado del nordeste, aunque ganará intensidad en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste de distintas islas, donde podrán producirse rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante las horas centrales del día.

En el mar, se prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con posibles intervalos locales de fuerza 6 e incluso 7. Habrá fuerte marejada a mar gruesa, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, ocasionalmente de 2 a 3 metros.

La previsión por Islas para este miércoles es la siguiente:

LANZAROTE

La nubosidad estará presente durante la madrugada, dando paso a cielos poco nubosos durante el resto de la jornada, salvo en el norte y oeste, donde se mantendrán las nubes. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el interior y sin descartar alguna racha muy fuerte, principalmente en el sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 19ºC / 24ºC

FUERTEVENTURA

Los cielos estarán nubosos durante la madrugada. A medida que avance el día predominará el ambiente poco nuboso, aunque podrá aparecer algún intervalo en la vertiente oeste. Las máximas podrán descender ligeramente en el interior, mientras que en el resto de zonas apenas variarán. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el interior, la vertiente oeste y Jandía, donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario: 18ºC / 24ºC

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, se esperan cielos nubosos, con apertura de claros por la tarde y baja probabilidad de alguna llovizna ocasional en medianías a primeras horas. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas continuarán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el interior. No se descarta que se alcancen localmente los 30ºC en medianías del sureste. El viento será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo en las horas centrales. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 19ºC / 22ºC

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, se registrarán intervalos nubosos con claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste, donde dominarán los cielos nubosos y no se descarta alguna llovizna débil y ocasional. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán ligeramente en zonas de interior. También existe la posibilidad de que se alcancen localmente los 30ºC en el litoral sur del área metropolitana. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas de la vertiente sureste, el extremo oeste y medianías de la vertiente sur de Anaga, donde podrán darse rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20ºC / 24ºC

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, predominarán los cielos nubosos, con claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a primeras horas. En el resto de zonas, el ambiente será poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán con escasos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en el interior. El viento será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante las horas centrales. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20ºC / 23ºC

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 900-1100 metros, dominarán los cielos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a primeras y últimas horas. En el resto de la isla, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las máximas bajarán ligeramente en zonas de interior, mientras que las mínimas apenas cambiarán. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 19ºC / 23ºC

EL HIERRO

En el norte, por debajo de los 700-900 metros, se esperan intervalos nubosos durante el día, con cielos nubosos de madrugada y a últimas horas, momentos en los que no se descarta alguna llovizna ocasional. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas descenderán ligeramente en el interior, mientras que en el resto de la isla las temperaturas permanecerán con pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas de los extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde: 14ºC / 18ºC