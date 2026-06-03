Visita del papa a Canarias: El colegio Jesuitas se convierte en el centro internacional de prensa con capacidad para 600 periodistas y emisión en directo

Ya está todo preparado para la histórica visita del papa León XIV a Canarias. El santo padre visitará Gran Canaria y Tenerife los próximos días 11 y 12 de junio, respectivamente, en un viaje que ha despertado una gran expectación entre fieles, autoridades y ciudadanos.

La visita papal contará con una amplia cobertura mediática nacional e internacional. Decenas de medios de comunicación desplazados desde distintos países seguirán de cerca cada uno de los actos programados, con cientos de periodistas, fotógrafos, cámaras y técnicos acreditados para informar sobre el acontecimiento. Con motivo de dar asistencia a los profesionales de la comunicación, el colegio Jesuitas de Las Palmas será habilitado como Centro Internacional de Prensa.

El centro estará abierto desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y contará con una estricta vigilancia policial todo el tiempo. Además, solo se permitirá la entrada a profesionales que dispongan de la correspondiente acreditación. También formará parte del operativo el personal propio del centro, que desempeñará funciones esenciales de apoyo logístico y organización, integrado principalmente por miembros del equipo directivo y trabajadores de cocina, limpieza y mantenimiento.

"Para nosotros es una alegría cumplir con esta función", ha asegurado la directora del colegio Irene García Molina. "Nos sentimos muy comprometidos con el sentido de esta visita del papa y con el mensaje que quiere trasmitir. Es una oportunidad de ofrecer lo que somos"

Gran despliegue técnico

El espacio del que dispondrán los medios de comunicación serán, las aulas cooperativas de Loyola, que albergarán de 500 a 600 periodistas: "Son unos espacios modernos, actualizados, agradables, diáfanos, que permiten, disponer de un espacio adecuado para la prensa", explica la responsable de la institución académica, quién asegura que se ha tenido que llevar a cabo una gran adaptación tecnológica. Según detalló Alberto González, administrador del colegio, una de las principales necesidades de los profesionales de la comunicación será disponer de una conexión a internet de alta velocidad que esté garantizada de forma permanente durante toda la cobertura del evento.

"Se ha instalado una red de 30 gigas preparada para soportar la intensa actividad informativa prevista. Además, los medios han solicitado conexiones mediante cableado certificado, de modo que los periodistas puedan conectarse directamente a la red y asegurar la máxima estabilidad y velocidad en la transmisión de contenidos", ha explicado. De la misma manera, se habilitará una señal directa de televisión que permitirá recibir en el colegio la retransmisión en directo de todos los actos de la visita del papa para que los periodistas que no puedan asistir presencialmente a alguno de los eventos tengan acceso en tiempo real a su desarrollo.

El Colegio Jesuitas de Las Palmas, que será convertido en el centro de prensa internacional para la visita del papa / José Pérez Curbelo

La directora de Jesuitas Las Palmas explicó también que el servicio de cafetería estará gestionado por el alumnado y el profesorado del ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración que se imparte en el colegio. Según señaló, desde que se conoció la visita papal, tanto estudiantes como docentes se comprometieron a participar en el dispositivo de acogida ofreciendo este servicio a los profesionales y colaboradores que pasarán por el centro de prensa.

Un hecho histórico

Irene García asegura que desde el centro, no se vive la visita del papa como "un espectáculo" si no como el hecho histórico que es. "Queremos que sea, desde el equipo educativo, las familias y el alumnado, un tiempo y un momento de conversión. De hecho, hemos preparado para el miércoles un acto en el patio del colegio muy especial, breve, sencillo, pero de toma de conciencia y de prepararnos interiormente para la visita", anuncia.

El colegio ha vivido una gran transformación, pero aseguran que ha merecido la pena por el objetivo final: contribuir a propagar la palabra del papa León XIV. "Todo lo que tiene que ver con la logística y todo lo demás, cobra sentido en tanto en cuanto va al servicio de algo mucho mayor, que es un mundo más justo y más hospitalario", afirma la directora.