Ni el Día de Canarias ni Santiago Apóstol: estos municipios tendrán un festivo el próximo 24 de junio

Una vez superado el Día de Canarias, que este año cayó en sábado y dejó a muchos trabajadores sin la posibilidad de disfrutar de una jornada adicional de descanso, la mirada ya está puesta en el próximo festivo del calendario. Y para miles de canarios la espera será corta. El próximo 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan, numerosos municipios del Archipiélago celebrarán una jornada no laborable que permitirá disfrutar de un día libre en mitad de la semana.

Aunque el 24 de junio no figura como festivo nacional, autonómico ni insular, sí forma parte del calendario local de varios municipios canarios. Cada ayuntamiento dispone de dos días festivos propios al año y muchas localidades han optado por reservar uno de ellos para una fecha profundamente ligada a la tradición, la historia y la identidad de las Islas.

Las Palmas de Gran Canaria celebra el aniversario de su fundación

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el significado del 24 de junio va mucho más allá de la festividad religiosa. La fecha conmemora la fundación de la ciudad en 1478, cuando el capitán Juan Rejón estableció el Real de Las Palmas junto al barranco de Guiniguada durante el proceso de conquista de Gran Canaria.

Aquel campamento militar acabaría convirtiéndose en el origen de la actual capital grancanaria. Casi cinco siglos y medio después, la ciudad sigue recordando aquel acontecimiento histórico con una de las celebraciones más importantes de su calendario. Este año, Las Palmas de Gran Canaria cumple 548 años de historia.

Las tradicionales Fiestas Fundacionales llenarán la ciudad de conciertos, actividades culturales, exposiciones, eventos deportivos y actos institucionales que recuerdan el nacimiento de uno de los principales núcleos urbanos del Atlántico.

Fuegos artificiales en la noche de San Juan en Sardina de Gáldar. / LP/DLP

Los municipios canarios donde será festivo el 24 de junio

Además de la capital grancanaria, otros municipios del Archipiélago han elegido el Día de San Juan como una de sus fiestas locales.

Gran Canaria

Arucas

Telde

Valsequillo

Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife

Garachico

Guía de Isora

Los Silos

San Juan de la Rambla

Lanzarote

Haría

Tinajo

La Gomera

Valle Gran Rey

Vallehermoso

La Palma

Puntallana

El Hierro

El Pinar de El Hierro

En muchas de estas localidades la jornada está vinculada al patrón San Juan Bautista, una figura profundamente arraigada en la tradición popular canaria.

Una noche marcada por el fuego y las tradiciones

Si hay un momento especialmente esperado cada año es la víspera de la festividad. La noche del 23 al 24 de junio se ha convertido en una de las celebraciones más multitudinarias del Archipiélago.

Miles de personas se reúnen en playas, plazas y espacios públicos para participar en las tradicionales hogueras de San Juan, una costumbre heredada de antiguos rituales relacionados con el solsticio de verano. El fuego simboliza la renovación, el cierre de etapas y la llegada de nuevos comienzos.

A ello se suman otros rituales populares que han sobrevivido generación tras generación, como quemar papeles con deseos o preocupaciones, saltar las hogueras en busca de buena suerte o adentrarse en el mar a medianoche para atraer prosperidad y dejar atrás las malas energías.

Aunque no será una jornada de descanso para toda Canarias, el 24 de junio permitirá a miles de trabajadores disfrutar de un día libre gracias a la celebración de San Juan o a la conmemoración de acontecimientos históricos ligados a sus municipios.