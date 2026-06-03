Así es doMate: la nueva app para encontrar al compañero de piso ideal

Compartir piso no solo requiere capacidad económica, en algunas ocasiones también exige paciencia y entendimiento. Los hábitos de vida, los horarios o la forma de entender la convivencia pueden generar conflictos que afectan a la experiencia de compartir vivienda.

Por ello, dos estudiantes decidieron poner en marcha una idea tras su propia experiencia compartiendo piso, donde las diferencias de estilo de vida les llevaron a desarrollar una herramienta para encontrar compañeros compatibles.

A esto se suma que España atraviesa un problema de emancipación juvenil de difícil solución. Según datos publicados por el Ministerio de Juventud e Infancia, el 70% de las personas jóvenes se emancipan a través del alquiler, y el 87% de ellas comparte piso con otro inquilino. El principal motivo es la reducción de gastos, pese a que, incluso compartiendo vivienda, el 30% de estos jóvenes necesita ayuda económica de su familia para poder hacer frente al alquiler.

¿Cómo funciona doMate?

La novedosa aplicación no se centra exclusivamente en la oferta de habitaciones, sino en la compatibilidad entre personas. De esta forma, permite a los usuarios crear un perfil detallado en el que se recogen aspectos como rutinas diarias y horarios, hábitos de limpieza y orden, nivel de sociabilidad o referencias de convivencia.

A partir de estos datos, la plataforma sugiere coincidencias entre usuarios que podrían encajar mejor a la hora de compartir vivienda.

La idea incorpora además la posibilidad de contactar con propietarios de viviendas, facilitando así el proceso previo de formalización del alquiler. Con ello, la toma de decisiones no se basa únicamente en el precio o la ubicación del inmueble, sino también en la convivencia futura entre inquilinos.

La digitalización como respuesta a la crisis del alquiler juvenil

El auge de este tipo de soluciones se enmarca en un contexto de fuerte presión en el mercado del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, donde los jóvenes encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda independiente.

En este escenario, el alquiler compartido se ha convertido en una fórmula habitual de acceso a la vivienda, mientras crecen las propuestas digitales que intentan mejorar la experiencia de convivencia.

No obstante, la aplicación se encuentra en fase de lanzamiento y se prevé que esté disponible próximamente tanto en dispositivos iOS como Android. Mientras tanto, los usuarios pueden registrarse en su web para recibir notificaciones sobre su disponibilidad.

El proyecto refleja una tendencia creciente: el uso de la tecnología no solo para buscar vivienda, sino también para optimizar la convivencia en un mercado cada vez más tensionado.