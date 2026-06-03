Estados Unidos concede una patente internacional a un proyecto de la ULPGC sobre producción de biomasa

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha obtenido la concesión en Estados Unidos de una patente internacional basada en un método para producir biomasa de microalgas. La invención permite cultivar microorganismos en aguas residuales diluidas en agua de mar, contribuyendo a la generación de biomasa con gran potencial y aplicación en el sector industrial.

Los principales beneficios que aporta esta patente al sector es que, en primer lugar, es un método eficiente y sostenible, pues aprovecha los efluentes contaminados como medio de cultivo para producir biomasa útil. Además, esta forma de utilizar los nutrientes de las aguas residuales evita el uso de fertilizantes externos y costosos. Y, por último, facilita la cosecha de microalgas.

La patente nació a partir del trabajo realizado en el Proyecto Europeo SABANA Project. En este proyecto, liderado por el investigador Juan Luis Gómez Pinchetti, el equipo se centró en buscar microorganismos marinos —microalgas y cianobacterias conservadas en la colección del Banco Español de Algas (BEA)— que pudieran cumplir una doble función. Por un lado, debían ser capaces de "limpiar" aguas residuales urbanas mezcladas con agua de mar, eliminando sustancias contaminantes como el nitrógeno y el fósforo. Este proceso se conoce como biofiltración o biorremediación y consiste en utilizar organismos vivos para depurar el agua de forma natural.

EEUU concede una patente internacional a un proyecto de la ULPGC sobre producción de biomasa. / La Provincia

Beneficios para la agricultura y la acuicultura

Por otro lado, además de ayudar a depurar esas aguas, se buscaba que la biomasa producida por estas microalgas y cianobacterias pudiera aprovecharse después para obtener compuestos útiles en sectores como la agricultura —por ejemplo, para fabricar bioestimulantes que favorecen el crecimiento de las plantas— o la acuicultura.

Tras el proceso de selección, los investigadores identificaron cuatro especies especialmente eficaces: dos microalgas y dos cianobacterias. Estas especies demostraron una gran capacidad para eliminar nitrógeno y fósforo de las aguas residuales y, al mismo tiempo, generar biomasa con potencial para producir sustancias de interés comercial y ambiental.

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La patente de este proyecto se solicitó a Estados Unidos, en primer lugar, porque es el país en donde existe un gran número de empresas que podrían estar interesadas en los desarrollos que reivindica la patente sobre el "método para la producción de biomasa de una microalga". En la actualidad, este método también está pendiente de patentarse en Europa.