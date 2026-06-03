EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

El Gobierno mantiene contactos continuos con las empresas afectadas por la situación en Cuba El Gobierno lleva a cabo un seguimiento estrecho y permanente de la situación en Cuba y mantiene contactos continuos con las empresas potencialmente afectadas, como la cadena hotelera Meliá, que ese miércoles ha anunciado que deja de operar y comercializar quince hoteles en la isla. Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, después de que la compañía Meliá Hotels International haya comunicado hoy su decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Melià Hoteles deja de operar quince hoteles en Cuba por la situación en la isla La española Melià Hoteles ha decidido dejar de operar y comercializar "de forma inmediata" los quince hoteles que mantiene en Cuba por "el contexto geopolítico social, legal y económico" de la isla. Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena hotelera ha resuelto que su filial, la entidad portuguesa Ilha Bela, concluya "de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras". La decisión, que Melià avanzó a la propiedad de los hoteles el pasado 26 de mayo, ha sido tomada "desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela".

Marco Rubio asegura que Cuba necesita una "reforma sistémica y profunda" para dejar de ser un "Estado fallido" El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido este martes la "necesidad" de una reforma "sistémica y profunda" para Cuba, en aras de que la isla "no siga siendo un Estado fallido" y, por ende, ha argumentado, "una amenaza para Estados Unidos". "El reto fundamental al que nos enfrentamos es que Cuba necesita ponerse en orden para no seguir siendo un Estado fallido, lo cual supone una amenaza para Estados Unidos", ha remarcado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones ante una comisión del Senado, agregando que, específicamente, el país "necesita una reforma sistémica y profunda", así como "reformas económicas".

Habla Marco Rubio El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Latinoamérica está "llena" de países aliados de Washington, si bien señaló como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia. "En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, líderes afines a Estados Unidos y una orientación favorable hacia Estados Unidos", destacó Rubio durante una audiencia ante el Senado estadounidense.

Líderes del exilio cubano en Miami proponen restaurar la Constitución de 1940 ante un eventual cambio en Cuba Líderes del exilio cubano, empresarios y representantes de la comunidad se reunieron este lunes en Miami para defender la vigencia de la Constitución de 1940 como fundamento jurídico e histórico de una eventual transición democrática en Cuba. El encuentro, celebrado en el Museo Cubano de la Diáspora, estuvo marcado por llamados a preservar la continuidad constitucional de la República y a evitar que una futura transición mantenga elementos del sistema político instaurado tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

La situación en Cuba Naciones Unidas tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que está repartiendo con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla, según confirmó EFE por medio de varias fuentes.

EEUU ataca otra lancha en el Pacífico Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico, en el que murieron sus tres tripulantes, y superaron así las 200 muertes en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente acabar con el narcotráfico en Suramérica. El Comando Sur de Estados Unidos informó que este sábado llevó a cabo un ataque cinético letal (con uso de armamento contra un buque que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

Cuba tendrá apagones que afectarán simultáneamente hasta el 63% de la isla, este domingo Cuba tendrá este domingo otra jornada de prolongados apagones, cuando el mayor corte eléctrico desconecte simultáneamente hasta el 63 % de la isla en la tarde-noche, el horario de mayor demanda, según datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE. El país caribeño vive una aguda crisis energética desde mediados de 2024, agravada a partir de enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

Radiografía de GAESA, el emporio militar empresarial de Cuba que Estados Unidos quiere hundir "¡La espera ha terminado! Iberostar Selection La Habana abre sus puertas para disfrutar impresionantes vistas de la ciudad. Nuestro hotel 5 estrellas se encuentra en la céntrica calle 23, avenida cinematográfica por excelencia. ¡Bienvenidos a La Habana desde su máxima altura!", invitó la cadena hotelera en febrero del pésimo 2025. Cuarenta y dos plantas y 454 habitaciones. Desde sus ventanales se divisaba entonces una ciudad con barrios arruinados y basura acumulada en las esquinas. La llamada Torre K puede verse desde cualquier punto de la capital cubana. Es un emprendimiento mixto. La marca española se encarga de la gestión y comercialización. Los edificios y terrenos pertenecen al Estado cubano, y están en la órbita del acrónimo que por estos días está en boca de todos, GAESA, que, como si fuera otro edificio, se levanta en el centro de la controversia entre la isla y Estados Unidos. Leer más