Guía completa de la visita del papa León XVI a Gran Canaria: horario y recorrido del 11 de junio

Gran Canaria, que se prepara para recibir en una jornada histórica al papa León XVI, ya dispone de una hoja de ruta oficial para una visita que movilizará a miles de personas en distintos puntos de la isla.

El itinerario comenzará en el aeropuerto de Gando y continuará por el sur de Gran Canaria, donde está prevista una parada de especial relevancia en Arguineguín. Posteriormente, el Pontífice se desplazará hasta la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de presidir el acto central de su visita: una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, que acogerá a más de 46.000 personas.

Arguineguín, primera parada simbólica del papa

Tras su llegada, prevista sobre las 10:50 horas, y después de la bienvenida institucional y los saludos oficiales, León XIV se trasladará hasta Arguineguín, en el municipio de Mogán. El desplazamiento hasta el muelle del sur de la isla tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

La elección de este enclave no es casual. El muelle de Arguineguín se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos más simbólicos de la ruta migratoria atlántica. Por ello, la visita del Pontífice estará centrada en las personas migrantes y en quienes trabajan diariamente en su acogida.

Sobre las 11:40 horas está previsto que el Papa mantenga un encuentro con asociaciones y personas vinculadas a la atención de migrantes. Durante este acto, el Santo Padre pronunciará un discurso centrado en la dignidad de quienes se ven obligados a abandonar sus países en busca de nuevas oportunidades.

Preparativos en Arguineguín para la visita del papa León XIV a Gran Canaria / José Pérez Curbelo / LPR

Vegueta: Catedral de Santa Ana y el Palacio Episcopal

Después del acto en el sur de la Isla, la comitiva iniciará el traslado hacia Las Palmas de Gran Canaria. El trayecto hasta la capital durará aproximadamente 50 minutos y tendrá como destino la Catedral de Santa Ana, en pleno corazón de Vegueta.

La llegada a la Catedral está prevista en torno a las 13:30 horas. Allí, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral. Será un acto de carácter más interno, pero de gran relevancia para la Iglesia en Canarias.

Una vez finalizado el encuentro en la Catedral, el papa se trasladará al Palacio Episcopal, también en Vegueta, donde está previsto el almuerzo antes de continuar con la agenda de la tarde.

Catedral de Santa Ana, lugar de encuentro del papa con otras autoridades eclesiásticas. / Briseida Viera

Estadio de Gran Canaria, la misa multitudinaria

El momento central de la jornada llegará a las 18:30 horas, con la celebración de la eucaristía en el Estadio de Gran Canaria. La misa tendrá una duración estimada de 90 minutos y contará con un montaje escénico instalado sobre el césped del recinto deportivo.

La música de la celebración correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro, en una ceremonia que reunirá a miles de fieles en uno de los espacios con mayor capacidad de la isla.

El anexo del Estadio de Gran Canaria acogerá una fanzone concebida como espacio de recibimiento, animación y convivencia para quienes acudan a la eucaristía. Las puertas del recinto abrirán a partir de las 12:30 horas, mientras que la actividad en la fanzone comenzará a las 14:00 horas.

En el Estadio de Gran Canaria estará la fanzone desde las 12.30 horas. / Pablo Fuentes

Música y tradición canaria

La fanzone contará con una programación artística que combinará folclore, espiritualidad, tradición oral, juventud y sonidos populares del Archipiélago.

Entre los nombres confirmados figura Los Gofiones, una de las formaciones más representativas de la música popular canaria. El grupo aportará a la programación el peso de la tradición musical de las Islas, con un repertorio vinculado a la identidad, la memoria colectiva y el folclore canario.

También participarán Yeray Rodríguez, Domingo “El Colorao”, Javier Cerpa y Cristina Ramos, en una propuesta que conectará el acto con la tradición oral, los instrumentos canarios y el talento artístico del Archipiélago.

La parte más joven y espiritual llegará de la mano de Hakuna Group Music, que acercará al público juvenil una forma actual de vivir y expresar la fe a través de la música.

La programación se completará con La Clandestina, que llevará al espacio una propuesta vinculada a la música popular, festiva y de raíz canaria, con sonidos asociados a celebraciones tan reconocibles como La Rama.

Con esta agenda, la visita del papa León XIV a Gran Canaria se perfila como una jornada histórica para la Isla, con un recorrido que unirá la dimensión social de Arguineguín, el peso religioso de Vegueta y una celebración multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.