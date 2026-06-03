Ni hantavirus ni masificación: más cruceros que nunca en Canarias

Los hoteles del mar navegan hacia nuevos récords en Canarias. Ni la crisis del hantavirus –cuya presión mediática reactivó las alarmas y evocó los peores meses de la covid– ni el encarecimiento generalizado de los precios por motivos geopolíticos parecen frenar el empuje de los cruceros en el Archipiélago. Por el contrario, desde las autoridades portuarias prevén que la temporada que está a punto de comenzar crezca entre un 18% y un 20%. Aunque el invierno sigue concentrando los meses más fuertes del sector turístico, junio, julio y agosto apuntan ya a una nueva alza en la llegada de pasajeros.

Desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas aseguran que el sector "vive un momento muy dulce con los cruceros". Ya en marzo, algunas navieras anunciaron el desvío de sus buques en Oriente hacia Canarias, y aunque varios titulares vincularon ese cambio de rumbo con la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán, compañías como TUI o MSC justificaron la decisión por la alta demanda del destino. En esta línea, cada vez son más las navieras premium que llegan a las Islas. Aunque existen antecedentes, "hay nuevos cruceros de lujo que van a comenzar a venir", añaden.

La tendencia al alza también se refleja en el número de escalas previstas por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Según los datos facilitados por el puerto, 2025 cerró con 725 escalas, mientras que para 2026 se prevé alcanzar las 754, lo que supone un nuevo incremento respecto al ejercicio anterior. La previsión mejora de nuevo para 2027, año para el que ya hay 767 escalas confirmadas, una quincena más que las previstas para este 2026.

Gráfica de la evolución del número de pasajeros desde 1998 hasta 2025. / Fuente: Istac

Todo ello sucede al mismo tiempo que la tensión bélica genera incógnitas sobre el futuro del sector en general, en especial por el cierre del estrecho de Ormuz. Por esos 167 kilómetros de costa transcurre una cuarta parte del petróleo mundial y su bloqueo ha encarecido el suministro de crudo, con efectos sobre toda la cadena productiva, un impacto que se traslada con especial intensidad a Canarias por su condición de región ultraperiférica.

También se ha puesto sobre la mesa si la presión mediática generada por varios episodios sanitarios recientes podría acabar teniendo consecuencias sobre la llegada de cruceros al Archipiélago. Por un lado, el caso excepcional de un brote de hantavirus detectado en un buque holandés que realizaba una ruta por el Atlántico Sur volvió a activar ciertas alarmas en torno a la seguridad sanitaria a bordo. Por otro, el brote de norovirus –una incidencia más habitual en espacios cerrados y de convivencia prolongada– registrado en otro crucero obligó a confinar a unas 1.700 personas en Burdeos, Francia, y reforzó la atención pública sobre este tipo de situaciones.

Los puertos de la región consolidan el alza del turismo de cruceros con más escalas previstas para 2026 y 2027

La preocupación adquirió una dimensión especial en Canarias después de que el MV Hondius atracara en el puerto de Granadilla, al sur de Tenerife. La escala del buque no solo reabrió el debate sobre los protocolos sanitarios y la capacidad de respuesta de los puertos ante posibles emergencias, sino que también alimentó la disputa política en torno a una situación especialmente sensible para un territorio que depende en buena medida del turismo. Sin embargo, desde el sector portuario insisten en que estos episodios no han alterado la tendencia de fondo.

En este sentido, nada parece que vaya a truncar el crecimiento para 2026 previsto por un sector que viene expandiéndose de forma continua en los últimos 27 años. Según el Instituto Canario de Estadística (Istac), la industria transportó en 1998 –primer dato de la serie histórica– a 292.623 pasajeros transoceánicos. Esa cifra se ha multiplicado por 12 en las últimas décadas hasta alcanzar el máximo histórico en 2025. En este último ejercicio el sector alcanzó los 3,7 millones de usuarios. Solo la pandemia de la covid ocasionó un shock excepcional en la actividad. Entre 2020 y 2021 los cierres de fronteras y las restricciones de movilidad llevaron a los pasajeros a reducirse a 753.229.

El Archipiélago encadena 27 años de crecimiento en las llegadas de estos viajeros, a excepción de los años de la pandemia

Los estragos fueron importantes pero, eso sí, la recuperación fue instantánea –como en el resto de la industria turística– y en 2022 volvió a retomar la entrada de visitantes con cerca de 1,8 millones. Las previsiones de la industria para los próximos meses de verano apuntan a un crecimiento de hasta el 20%. La evolución reciente de este periodo, que abarca desde junio hasta agosto, muestra una tendencia al alza entre 2022 y 2024, cuando el número de pasajeros pasó de 63.041 a 111.609. Y, aunque, en 2025 se produjo una caída del 33,6% –hasta los 74.129 pasajeros– todo apunta a que se trató de un ajuste puntual. Las navieras ya han vuelto a dirigir su mirada hacia Canarias para esta temporada, bajo una premisa clara en el sector en la que donde hay demanda, la oferta acaba llegando.