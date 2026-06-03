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El Hospital Doctor Negrín tendrá una nueva resonancia magnética por 2,1 millones de euros

El equipo 3T reforzará el servicio de Radiodiagnóstico y apoyará el proyecto HIFU para pacientes con párkinson

Hospital Doctor Negrín

Hospital Doctor Negrín / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín contará con un nuevo equipo de resonancia magnética 3T, tras la adjudicación del contrato por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. La inversión asciende a 2.158.880 euros, impuestos incluidos, e incluye el suministro, la instalación y el mantenimiento en garantía del equipamiento.

El nuevo aparato permitirá reforzar la actividad del Servicio de Radiodiagnóstico del centro, en un contexto de aumento de la demanda de exploraciones por resonancia magnética. Además, servirá de apoyo a la actividad vinculada al proyecto HIFU, una técnica basada en ultrasonido focalizado de alta intensidad que se aplica en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson.

La actuación cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Canarias FEDER 2021-2027, destinado a impulsar inversiones estratégicas en modernización sanitaria, innovación tecnológica y mejora de la calidad asistencial.

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La incorporación de esta tecnología supone un refuerzo para la capacidad diagnóstica del hospital y también para su actividad docente e investigadora, al tratarse de un centro universitario con una trayectoria consolidada en el ámbito científico.

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