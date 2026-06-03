Oficial: el Gobierno inyecta 260 millones a Casa 47 para construir 1.629 viviendas asequibles

El Gobierno ha aprobado una nueva inyección de 260 millones de euros destinados a reforzar la empresa pública de vivienda y suelo Casa 47, una medida que permitirá activar 22 nuevos proyectos que suman 1.629 viviendas asequibles en distintas fases de desarrollo.

La actuación se enmarca en la estrategia estatal para ampliar el parque público de alquiler y acelerar la construcción de vivienda asequible en un contexto de alta presión en el mercado inmobiliario. Con esta ampliación presupuestaria, Casa 47 alcanzará 68 proyectos activos en apenas medio año, combinando promociones de nueva construcción, urbanización de suelos y movilización de vivienda procedente de distintos organismos públicos.

Un plan estatal de 7.000 millones hasta 2030 para vivienda pública

El impulso a Casa 47 forma parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, cuyo objetivo es reforzar el parque público de alquiler en todo el país. El plan establece un modelo de financiación compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, con una estructura de inversión orientada a tres grandes ejes:

Construcción y adquisición de vivienda pública

Rehabilitación del parque residencial existente

Protección de colectivos vulnerables y territorios con mayor tensión habitacional

El primer desembolso previsto será de 800 millones de euros en julio, lo que permitirá iniciar la ejecución de proyectos durante el segundo semestre del año.

Canarias contará con 371 millones dentro del nuevo plan de vivienda

En el reparto autonómico del programa, que se enmarca en una estrategia estatal que prioriza los territorios con mayor presión en el acceso a la vivienda, Canarias recibirá un total de 371 millones de euros hasta 2030, lo que sitúa al archipiélago entre los territorios con mayor volumen de inversión relativa en vivienda pública.

Del total, 42,4 millones de euros se ejecutarán ya en 2026 como primera anualidad del plan, destinados a activar las primeras actuaciones en construcción, adquisición y rehabilitación de vivienda.

Además, el programa incorpora medidas de refuerzo del parque público de vivienda, como la protección permanente de los inmuebles financiados con fondos estatales y la mejora de los mecanismos de control en la adjudicación de vivienda protegida.

Un contexto de tensión en el mercado del alquiler

El impulso a la vivienda pública llega en un momento de tensión sostenida del mercado del alquiler, con especial intensidad en territorios como Canarias, donde la combinación de presión turística, limitación de suelo y aumento de la demanda ha reducido la oferta disponible de vivienda de larga duración.

Edificio en construcción en el barrio de Los Tarahales. / ANDRÉS CRUZ

En este escenario, la inversión pública se plantea como una de las principales herramientas para incrementar la oferta de vivienda asequible y estabilizar el mercado a medio y largo plazo.