PAU 2026 en la ULPGC: las notas se publican este día

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) inició ayer martes, 2 de junio, la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, una convocatoria en la que participan 5.284 estudiantes distribuidos entre las distintas sedes habilitadas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La cita académica marca uno de los momentos más importantes para miles de jóvenes que aspiran a acceder a estudios universitarios el próximo curso. La universidad ya ha confirmado que las calificaciones provisionales se publicarán el 12 de junio, mientras que las notas definitivas, una vez resueltas las posibles solicitudes de revisión, se darán a conocer el 19 de junio.

Primer día de exámenes para casi 3.000 estudiantes

La primera jornada de la PAU ha estado dirigida principalmente al alumnado de Bachillerato de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y la nueva modalidad de Bachillerato General, incorporada en los últimos años al sistema educativo.

Durante este primer día se examinan cerca de 3.000 estudiantes. La segunda jornada estará protagonizada por los alumnos de la rama de Ciencias y Tecnología, que representan el grupo más numeroso de matriculados. También comenzarán sus pruebas los estudiantes procedentes de Formación Profesional y aquellos que ya realizaron la antigua EBAU o la PAU en convocatorias anteriores y desean mejorar su nota de admisión mediante la fase específica.

Arranca la PAU 2026 en la ULPGC / José Pérez Curbelo

Más mujeres que hombres entre los matriculados

Los datos facilitados por la ULPGC reflejan una mayor presencia de mujeres en esta convocatoria. Del total de estudiantes inscritos, el 59,2% son mujeres, mientras que el 40,8% son hombres.

Además, 4.593 alumnos realizarán la fase general de la prueba, obligatoria para acceder a la universidad, mientras que 691 estudiantes participarán únicamente en la fase específica para incrementar su calificación de acceso.

Por ramas de conocimiento, la distribución de matriculados muestra una clara mayoría del alumnado de Ciencias y Tecnología:

Ciencias y Tecnología : 2.354 estudiantes.

: 2.354 estudiantes. Humanidades y Ciencias Sociales : 1.925 estudiantes.

: 1.925 estudiantes. Artes : 236 estudiantes.

: 236 estudiantes. Bachillerato General : 81 estudiantes.

: 81 estudiantes. Formación Profesional: 688 estudiantes.

Arranca la PAU 2026 en la ULPGC / José Pérez Curbelo / LPR

Distribución por sedes en Canarias

La mayor concentración de estudiantes se registra en Las Palmas de Gran Canaria, donde se examinarán 2.240 personas, lo que representa el 42,4% del total.

La distribución por tribunales queda configurada de la siguiente manera:

Las Palmas de Gran Canaria : 2.240 estudiantes.

: 2.240 estudiantes. Norte de Gran Canaria : 428.

: 428. Sur de Gran Canaria : 697.

: 697. Telde : 610.

: 610. Lanzarote : 757.

: 757. Fuerteventura Norte : 423.

: 423. Fuerteventura Sur: 129.

Arranca la PAU 2026 en la ULPGC / José Pérez Curbelo / LPR

En Lanzarote, las pruebas se desarrollan en el IES César Manrique, mientras que en Fuerteventura se han habilitado dos sedes diferenciadas para facilitar el acceso del alumnado de la isla: Fuerteventura Norte: IES Santo Tomás de Aquino para estudiantes de Puerto del Rosario, Betancuria, Antigua y La Oliva. Fuerteventura Sur: IES Vigán para para los estudiantes de Pájara y Tuineje.

Atención específica para estudiantes con necesidades educativas

Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es la atención prestada a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.

La ULPGC ha informado de que 202 alumnos realizarán la PAU con medidas adaptadas a sus circunstancias personales o educativas. Para ello, la universidad cuenta con el apoyo de su Servicio de Asistencia Social y un programa de mentoría específico.

Este sistema ha permitido formar a más de una treintena de estudiantes mentores que colaboran para garantizar que quienes requieren apoyo adicional puedan realizar los exámenes en condiciones de igualdad respecto al resto del alumnado.

La adaptación de tiempos, espacios o recursos forma parte de las medidas que habitualmente se aplican en este tipo de pruebas para favorecer la inclusión educativa.

Cuándo salen las notas de la PAU 2026

Una de las fechas más esperadas por el alumnado será el 12 de junio, día en el que se publicarán las calificaciones provisionales de la PAU 2026.

Posteriormente, quienes no estén conformes con sus resultados podrán solicitar revisión de los exámenes dentro de los plazos establecidos. Tras este proceso, la universidad publicará las calificaciones definitivas el 19 de junio.

Como referencia, en la convocatoria de junio del año anterior, el porcentaje de aprobados en la ULPGC alcanzó el 92,62%, con 4.403 estudiantes aptos de un total de 4.754 presentados a las pruebas.