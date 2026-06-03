Prathamesh Jaju visita a los niños y niñas del programa de Dinamización STEAM de la Fundación DISA en una experiencia única

Este martes, a las 17.30 horas, el joven indio Prathamesh Jaju, astrónomo, astrofísico y admirado por la NASA por crear la mejor fotografía del mundo de la Luna, visita al grupo de niñas y niños que forman parte del programa Dinamizadores STEAM Margarita Salas de esta semana, que tiene lugar en la sala polivalente de la Fundación DISA.

El joven astrónomo indio Prathamesh Jaju protagoniza este encuentro tan especial con los niños y niñas del programa Dinamización STEAM Margarita Salas, convirtiéndolo en una ocasión única y altamente motivadora para el grupo.

La presencia de Jaju en la Isla, junto a la investigadora Jennifer García Carrizo, es posible gracias a la colaboración de la Fundación DISA en la exposición ‘Destino: La Luna’, organizada por el Cabildo de Gran Canaria y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, reforzando su compromiso con la divulgación científica y el acercamiento de referentes internacionales a la sociedad canaria.

La idea es que Jaju comparta su experiencia personal como astrofotógrafo autodidacta y referente internacional, acercando la ciencia de una forma cercana e inspiradora. El joven científico es reconocido por haber creado una de las imágenes más detalladas de la Luna tras procesar miles de fotogramas, un trabajo que ha sido incluso avalado por la NASA.

Su testimonio, en primera persona, despertará el interés y la curiosidad de los participantes, quienes podrán comprobar de primera mano cómo la pasión, la constancia y el interés por el conocimiento pueden dar lugar a logros extraordinarios, convirtiendo este encuentro en una experiencia difícilmente olvidable.

Un programa que impulsa vocaciones científicas

El programa Dinamizadores STEAM, desarrollado por la Fundación Margarita Salas y respaldado e integrado en Canarias por la Fundación DISA, fomenta la curiosidad científica y el pensamiento crítico en niños y niñas de entre 6 y 12 años a través de actividades prácticas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.

Presente en distintos puntos de Canarias, este programa acerca la ciencia a la infancia en contextos donde su acceso es más limitado, contribuyendo a despertar vocaciones y a generar nuevas oportunidades desde edades tempranas.

La visita de Prathamesh Jaju refuerza este objetivo, ofreciendo al alumnado un modelo real en el que inspirarse y conectando el aprendizaje con experiencias auténticas del ámbito científico.

‘DESTINO: LA LUNA’, ciencia y divulgación en Gran Canaria

Este encuentro se enmarca en la exposición ‘DESTINO:LA LUNA’, que se inaugura el 4 de junio de 2026 y que permanecerá abierta hasta noviembre, organizada por el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y a Fundación DISA en facilitar la presencia de referentes internacionales a Gran Canaria

La muestra, comisariada por Laura Teresa García Morales, forma parte de las actividades del 50 aniversario del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y pone en valor el papel histórico de Gran Canaria, especialmente de la estación de Maspalomas, en el seguimiento de misiones espaciales clave como la llegada del ser humano a la Luna.

Con una clara vocación didáctica, el recorrido aborda también los avances actuales en el ámbito aeroespacial —seguimiento de satélites, comunicaciones o meteorología— e incorpora un bloque dedicado a la exploración lunar contemporánea, conectando la historia con los retos del futuro.

Como elemento destacado, la exposición incluye la imagen de la Luna creada por Jaju en un formato de gran tamaño, permitiendo al público apreciar con un nivel de detalle excepcional el resultado de su trabajo. Además, el programa se completa con actividades paralelas como encuentros con escolares, conferencias, materiales didácticos y divulgación científica, reforzando su impacto social.

Referentes que miran al futuro

Junto a la visita de Jaju, la programación incluye la participación de Jennifer García Carrizo, investigadora y miembro de la misión Hypatia II, un proyecto internacional desarrollado en la Mars Desert Research Station (EE. UU.) que simula las condiciones de vida en Marte y que está integrado exclusivamente por mujeres. Su intervención aporta una visión actual sobre los desafíos de la exploración espacial y refuerza uno de los objetivos de la exposición: visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y fomentar nuevas vocaciones.

Fundación DISA, apoyo a la ciencia y la educación en Canarias

La implicación de la Fundación DISA en esta iniciativa resulta clave al facilitar la presencia en Gran Canaria de referentes internacionales como Prathamesh Jaju y Jennifer García Carrizo, acercando experiencias reales de la exploración espacial a la ciudadanía.

Con acciones como esta, la Fundación refuerza su compromiso con la divulgación científica y el desarrollo del talento joven, acercando la ciencia a la sociedad y generando oportunidades para las nuevas generaciones.

Noticias relacionadas

La visita de Prathamesh Jaju se consolida así como el eje central de una iniciativa que combina educación, inspiración y proyección internacional, demostrando el valor de conectar a los más jóvenes con experiencias reales que pueden marcar su futuro.