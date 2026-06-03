El recuerdo ‘made in Canarias’ que todos buscan por la visita del papa León XIV: camisetas, rosarios y gorras

Las tiendas se han llenado estas semanas de camisetas, gorras y rosarios ‘made in Canarias’ para recordar la histórica visita del papa León XIV al archipiélago.

Los artesanos isleños son los protagonistas de buena parte de la promoción comercial que están impulsando las tiendas de Vegueta, casco histórico de la capital grancanaria, con motivo de la visita del pontífice. Se trata de diseños únicos, creados para la ocasión y al margen de los productos oficiales del Vaticano.

El bazar El Puente, situado muy cerca de la catedral, ha sido uno de los primeros en poner estos productos a disposición de su clientela habitual. Y, hasta ahora, han tenido mucho éxito. Tanto, que a la primera remesa se sumarán otras nuevas, con una mayor variedad de artículos.

Su gerente, Nira Navarro, comenta en conversación con EFE que esta ocasión no se podía desaprovechar, mientras recoloca un rosario elaborado para la ocasión para que se aprecien bien todos sus detalles. “Fueron los clientes que suelen venir a menudo por el despacho de lotería quienes nos preguntaron si íbamos a hacer algo con la visita del papa”, recuerda Navarro.

A partir de ahí, se puso manos a la obra para pensar en diseños únicos, alusivos a la visita del pontífice a la ciudad y con motivos que solo pudieran darse en esta ocasión especial. Así fue como se le ocurrió, explica, que aparecieran la catedral de Santa Ana o los colores de la bandera canaria en los productos.

Esos diseños los trasladó después a artesanos insulares con los que suele trabajar para que le elaboraran gorras, camisetas e incluso ‘tote bags’.

No sabe si podrá abrir el 11 de junio su establecimiento mientras el papa recorre las calles del casco histórico de la ciudad en su papamóvil, pero ya tiene pensado cómo será el mostrador de su tienda ese día.

Las tiendas se han llenado estas semanas de camisetas, gorras o rosarios 'made in Canarias' para recordar este hito. / Ángel Medina G./Efe

Siete Palmas prepara una decoración especial

También tendrá decoración especial la papelería Biblos, en Siete Palmas, barrio que acogerá la misa multitudinaria que oficiará León XIV en la isla. Uno de sus dependientes comenta que colocarán un gran vinilo con la imagen del papa y alguna de sus frases, así como un mostrador especial con elementos religiosos y libros relacionados con la figura del pontífice.

“No es tanta nuestra intención que la gente entre y compre ‘merchandising’, porque no vamos a ponerlo más allá de los libros, sino decorar la tienda para una fecha tan especial”, argumenta en una charla con EFE.

La Laguna será uno de los puntos neurálgicos de la visita del papa a Tenerife y algunos locales de su casco histórico ya lucen carteles alusivos.

Donde sí se nota la expectación es en la Librería Diocesana, junto a la sede del Obispado, donde María José, su dependienta, cuenta a EFE que las ventas se han incrementado en las últimas semanas en torno a un 30 %. “Ahora estamos en época de comuniones y solemos vender muchísimo, pero el efecto de la visita del papa se ha notado. La gente está respondiendo”, asegura.

Quienes más acuden son los que llaman “los cristianitos de a pie, clientes de toda la vida”, aunque también se acercan a la Librería Diocesana “muchos turistas que pasan y se llevan un recuerdito”, con “la pena” de que no estarán en la isla el 12 de junio.

En este establecimiento situado en la calle de San Agustín se vende de todo: estampitas, llaveros, pins, libretas, bolsos, imanes, dípticos, rosarios, libros, gorras, abanicos, marcalibros y velas.

“Estamos vendiendo de todo, pero lo que más, las camisetas y los bolsos”, apunta María José. También han tenido éxito las balconeras con la imagen de León XIV superpuesta sobre una panorámica del Valle de La Orotava, con el Teide al fondo.

Estampitas, llaveros, pins, libretas, bolsos, imanes, dípticos, rosarios, libros, gorras, abanicos, marcalibros y velas. / Ángel Medina G./Efe

Los artículos más baratos, entre los más buscados

En la oficina del voluntariado instalada en la Casa Mesa, las ventas están siendo más modestas porque, de momento, solo hay disponible una sencilla selección de camisetas, tazas, bolígrafos e imanes del ‘merchandising’ oficial de la Conferencia Episcopal, que también se puede adquirir en El Corte Inglés.

Por ahora, lo que más tirón está teniendo entre los laguneros son “los artículos más baratos”, como los bolígrafos, además de las camisetas, sobre las que existe “mucha demanda”.

En la villa mariana de Candelaria, La Casa de las Imágenes es toda una referencia en la venta de artículos religiosos. Su encargado, Fran García, indica a EFE que lo que más están vendiendo por el momento son rosarios y estampitas.

La próxima visita de León XIV a Tenerife está animando estos días las ventas en La Casa de las Imágenes, que cuenta con una veintena de referencias alusivas a este acontecimiento histórico.

Noticias relacionadas

García prevé vender muchas medallitas, figuritas con la imagen del papa en una caja metálica y capillitas en las que León XIV aparece acompañado por la Virgen de Candelaria, en formato díptico, o por dos ángeles, en formato tríptico.