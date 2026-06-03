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Santa Cruz de Tenerife celebrará el II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital de la Fundación DISA

¿Pantallas sí o no? La respuesta al gran debate que divide a familias, docentes y expertos se plantea en este encuentro

I Congreso de Responsabilidad Digital Fundación DISA 2025

I Congreso de Responsabilidad Digital Fundación DISA 2025 / Rubén Grimón

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La Provincia

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En plena era digital, la pregunta está en la calle, en las aulas y en cada hogar: ¿Pantallas sí o no? No hay consenso. Mientras algunos defienden limitar o incluso prohibir el acceso de niños y adolescentes a dispositivos y redes sociales, otros apuestan por educar en su uso responsable. Este dilema, más vigente que nunca, será el eje central del II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital de la Fundación DISA, un encuentro que busca ofrecer respuestas prácticas y rigurosas a una sociedad que navega entre la incertidumbre y la necesidad de adaptarse.

La cita, que se celebrará el sábado 13 de junio en el Hotel Iberostar Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 10.00 horas, reunirá a algunos de los principales expertos del país en educación, salud mental, tecnología y comunicación con un objetivo claro: consolidar una cultura digital responsable centrada en la protección de menores y adolescentes. Las entradas están disponibles en Tomaticket II Congreso de Responsabilidad Digital Tenerife.

Organizado por la Fundación DISA, el congreso se posiciona como un espacio de referencia donde reflexionar, compartir conocimiento y, sobre todo, aportar herramientas útiles para el día a día de familias y docentes. Porque la clave no está solo en entender los riesgos, sino en aprender a gestionarlos.

Un programa que aborda los grandes retos digitales

El congreso ofrecerá una visión transversal del impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia a través de ponencias que abordan cuestiones fundamentales. Desde la salud mental hasta la educación, pasando por la ética digital, la inteligencia artificial o los riesgos de los entornos online.

Entre las voces destacadas se encuentra la psiquiatra Beatriz Martínez, especialista en salud mental infanto-juvenil, que profundizará en el impacto del uso de pantallas en los menores; el docente Manu Velasco, referente en innovación educativa, que aportará una mirada humanista al aprendizaje en la era digital; o el filósofo José Carlos Ruiz, que invitará a recuperar el pensamiento crítico en una sociedad hiperconectada.

También participarán el psicólogo Alejandro Villena, experto en adicciones y salud sexual en entornos digitales; Tíscar Lara, una de las principales especialistas en cultura digital y transformación educativa, que abordará el papel de la inteligencia artificial; y María Lázaro, referente en ciudadanía digital, que desgranará las claves legales y sociales del entorno online.

Ponentes del II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital

Ponentes del II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital / La Provincia

Carlos Roca, comunicación que conecta y transforma

Uno de los nombres propios de esta edición es el de Carlos Roca, quien llega al congreso tras recibir el Primer Premio al ‘Mejor Podcast de Habla Hispana’ 2026 de Spotify por ‘Roca Project’, un formato que da voz a historias inspiradoras y visibiliza a las personas con discapacidad.

Con una sólida trayectoria en televisión, locución y doblaje, y una comunidad de millones de seguidores en redes sociales, Roca se ha consolidado como una figura influyente en el panorama digital. En su intervención, aportará una mirada diferente sobre la comunicación en la era digital, demostrando que es posible conectar con las audiencias desde la autenticidad y los valores.

Un congreso para quienes educan y acompañan

El II Congreso de Responsabilidad Digital de la Fundación DISA está dirigido especialmente a madres, padres, docentes y profesionales del ámbito educativo y social, pero también a cualquier persona interesada en comprender el impacto de la digitalización en los más jóvenes.

Algunas tendrán enfoque práctico para dotar de herramientas y criterios que fomenten un uso saludable, equilibrado y consciente de la tecnología tanto en el hogar como en el aula.

Dani Mesa, un maestro de ceremonias cercano

El evento será conducido por Dani Mesa, comunicador con más de 25 años de trayectoria en las artes escénicas y voz habitual de La Radio Canaria. Conocido por su estilo cercano, dinámico y su capacidad para conectar con el público, aportará ritmo y cercanía a una jornada que busca ser tan reflexiva como participativa.

Mucho más que un congreso

En un contexto marcado por el avance imparable de la tecnología y el debate creciente sobre su impacto en los menores, la propuesta de la Fundación DISA va más allá de un evento puntual. Se trata de impulsar un cambio de mirada, una forma de entender lo digital desde la responsabilidad compartida entre familias, escuela y sociedad.

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Porque, ante la pregunta “¿Pantallas sí o no?”, quizá la respuesta no sea blanco o negro, sino aprender —como plantea este congreso— a convivir con ellas de forma consciente, crítica y saludable. Las personas que quieran asistir pueden disponer de su entrada en Tomaticket II Congreso de Responsabilidad Digital Tenerife.

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