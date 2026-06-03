Más tiempo de espera, menos médicos y camas insuficientes: los registros 'in situ' de los trabajadores de urgencias cuestionaban los datos oficiales del HUC en 2025

Los datos oficiales que la gerencia del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha emitido sobre el funcionamiento de sus urgencias no coinciden con los formularios que rellenan los trabajadores para organizar el trabajo. Este servicio –uno de los más deficitarios de la sanidad pública canaria– tiene casi la mitad de los facultativos de los que asegura disponer, casi una decena de camas de observación menos y unas estancias prolongadas que superan con creces las 14 horas y 26 minutos que relata el propio hospital, llegando a oscilar en los registros de los trabajadores entre 4 días y un máximo de 457.

Pese a las mejoras que ahora relata el propio hospital, en el momento en el que la diputada del común, Dolores Padrón, acudió al hospital –en verano pasado– encontró algunas de las "inconsistencias" en relación a los datos oficiales en varios puntos de la gestión de las urgencias en el HUC, incluida la dotación de personal, el número de camas disponibles o el tiempo que permanecen los pacientes ingresados en el área de urgencias. "Las divergencias detectadas evidencia la ausencia de un sistema unificado y verificable de registro", sentencia la diputada del común, Dolores Padrón, en su informe.

El hospital admite estancias de 14 horas, pero los sanitarios apuntan hasta de 4 días

La Diputación del Común realizó el verano pasado varias visitas no anunciadas a los servicios de urgencias del hospital tinerfeño. Su objetivo era conocer de primera mano la situación que habían denunciado reiteradamente varios pacientes afectados por el estado de las Urgencias que, con más de 200 urgencias diarias, son una de las más saturadas de Canarias.

En cada una de dichas visitas pudo constatar la existencia de los denunciados retrasos en la asistencia así como una situación de saturación asistencial casi continua, pero también se percató de que los datos que le proporcionaban la Gerencia no coincidían con los registros que llevaban los profesionales in situ.

Menos médicos por turno

Las contradicciones más "significativas" se encontraron en los datos sobre dotación de personal. "El examen de la plantilla declarada oficialmente y la comparativa con con los recursos humanos efectivamente disponibles revela divergencias incompatibles entre sí", sentencia el informe. En concreto, resalta que de los 40 facultativos de los que, supuestamente, disponía el servicio de Urgencias en aquel entonces –según los datos proporcionados por la Gerencia–, los formularios apenas reflejaban la presencia de 23 efectivos en total en agosto del año pasado. Durante la visita realizada el 22 de julio en horario de tarde (sobre las 19:00) solo había 2 médicos y 4 residentes.

También hay un déficit de personal –con respecto a lo que esperable según datos oficiales– en los celadores. Y es que en las urgencias se deberían encontrar un total de 8 celadores por turno, y apenas se encuentran entre 3 y 5.

La situación es la contraria en lo que se refiere a enfermería. El HUC asegura que tiene contratados a 202 enfermeros, con el objetivo de que ejercieran su labor 25 por turno. Sin embargo, los formularios indican que había entre 59 y 59 por turno. Más de lo inicialmente declarado. Lo mismo ocurre con los auxiliares de enfermería, de los que debería haber 21 por turno (194 en total), pero de los que, en realidad encontró trabajando entre 45 y 52 efectivos.

Sin coincidencia entre la realidad y los recursos

El informe también realiza un repaso de las infraestructuras disponibles y los medios materiales de los que dispone el personal de urgencias para atender a la oleada de pacientes que llega cada día al servicio. En primer lugar, las camas de observación son casi una decena menos de lo que corroboraba el hospital. El centro hospitalario, en este sentido, afirma que son 92 mientras que en los formularios apenas se registran 83.

Lo mismo ocurre, aunque en menor proporción con los boxes críticos (de 4 declarados, solo existen 3) y de los boxes de primera atención (11 declarados, de los que solo hay 10). Por otro lado, la respuesta institucional elude el uso de camillas que, según los formularios, ascenderían a 45.

"Incongruencias evidentes" en el tiempo de espera

Otra de las quejas recurrentes de los pacientes son los tiempos de espera, y en esto, la Diputación del Común también encuentra "incongruencias evidentes" entre la realidad promulgada por la gerencia del hospital y los registros de los trabajadores.

La Gerencia del HUC afirma que los pacientes no pasan más de 2 horas y media sin recibir una primera asistencia. Algo que los registros de los sanitarios ni siquiera contemplan. Otra discrepancia evidente está en el tiempo de triaje, que el hospital sitúa en 9 minutos y que los formularios afirman que se realiza de manera automática.

Los registros afirmaban que no existía espera para un triaje que llegaba a 9 minutos

Pero una de las diferencias más abismales está en el de las estancias prolongadas. Mientras el hospital afirma que los pacientes apenas pasan 14 horas ingresados en urgencias, los registros de los trabajadores lo elevan muy por encima de esa cifra. En concreto, estos informes realizados en la práctica diaria exponen estancias que llegan a los cuatro días y que, en uno de los casos más prolongados, llega a 457 días, es decir, poco más de un año.

Por otro lado, mientras la Gerencia admite la existencia de camas en los pasillos de manera "puntual", los trabajadores ni siquiera lo dejan constar. Sin embargo, en las visitas que realizó la delegación la Diputación del Común al centro hospitalario pudo detectar que en muchas ocasiones los pacientes acababan en pasillos,especialmente en la zona denominada "T". Incluso se llegó a advertir la ocupación de una zona de evacuación con la cama de un paciente.