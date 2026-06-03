Cómo ver al papa León XIV en Gran Canaria sin necesitar un milagro: la guía para conseguir la entrada para la misa en el estadio

Las manecillas del reloj continúan su imparable recorrido y ya faltan sólo ocho días para la llegada del papa León XIV a Gran Canaria. Los más de 46.000 fieles inscritos para la esperada liturgia oficiada por el pontífice en el Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas ya han tenido que confirmar su asistencia para asegurar su plaza, y desde este miércoles, tienen por delante el último paso para formar parte del histórico evento: conseguir su entrada y recoger su pulsera. Sin esta última, aunque la persona lleve inscrita desde el primer día, no podrá acceder a la liturgia.

Lo primero que deben hacer los interesados es acceder a la plataforma web habilitada para la descarga de entradas. Esto será necesario no sólo para acceder al Estadio de Gran Canaria, si no también para el resto de localidades: el anexo, en el que se encuentra la fanzone, y el Gran Canaria Arena. Para acceder a la selección de sectores, el interesado deberá pulsar en el botón 'Comprar ya' en el recinto al que esté interesado asistir, pero no debe asustarse: el importe es de 0 euros.

Una vez elegido, deberá seleccionar el número de entradas que quiera y validar su acceso introduciendo el número de DNI utilizado en la inscripción previa, clickando en la opción '¿Tienes alguna promoción?' y pulsando en el botón 'Validar'. Desde la organización destacan que este número actúa como código de validación, por lo que debe introducirse exactamente igual que en el registro previo. En ese momento, deberá completar una serie de datos solicitados, nombre, apellidos y correo electrónico, finalizar el pedido y le llegará a través de su correo electrónico el ticket en formato PDF.

Aunque sea recibida en ese formato, será obligatorio presentarla impresa para acceder al anexo y al Gran Canaria Arena, y no será suficiente con mostrarla en el teléfono móvil. Además, desde la organización remarcan que no estará permitida la salida y posterior reentrada una vez se entre y que, próxima la llegada de León XIV, se restringirá la entrada.

Pulsera acreditativa

En el caso de la misa del Estadio de Gran Canaria, será necesaria una pulsera acreditativa para acceder. Tendrá que recogerse, una vez validada la inscripción y descargado e impreso el código QR obtenido tras la confirmación de asistencia, en las taquillas del estadio, en horario de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, entre el 3 y el 6 de junio. Aquellos que sean representantes de un grupo y vayan a recoger varias pulseras, deberán presentar una autorización firmada con una copia del documento de identidad de cada miembro.

Esta pulsera será imprescindible para acceder a la misa del día 11 en el Estadio de Gran Canaria, cuyas puertas abrirán a las 12.30 horas. Para acceder, además de este complemento acreditativo, será necesario presentar la documentación de identidad utilizada durante la inscripción y superar los controles de seguridad establecidos por las autoridades.

Una vez dentro del recinto, habrá un amplio dispositivo de voluntarios y personal de emergencias para ayudar en lo que requieran los asistentes. También se contará con zonas de avituallamiento básico con agua y un pack básico de alimentación. Una vez comience la eucaristía, no estará permitido abandonar el asiento salvo por estricta necesidad. Durante la comunión, serán los ministros dispuestos por la Diócesis los que se acerquen por zonas.

Recomendaciones de la Diócesis

Desde la Diócesis de Canarias informan que, tanto la organización como los cuerpos de seguridad, se reservan el derecho de admisión, que no está permitido introducir comida ni bebida, así como objetos peligrosos o arrojadizos, ni entrar bajo los efectos del alcohol o drogas. De igual manera, recomiendan utilizar preferentemente el transporte público o los desplazamientos colectivos, acudir con suficiente antelación, consultar previamente los avisos de tráfico y movilidad, evitar los desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas durante la jornada, acceder bien hidratado y alimentado al estadio y mantener contacto visual constante con los menores, así como facilitar el acceso a las personas mayores y de movilidad reducida.