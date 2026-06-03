Vientos fuertes y temperaturas de hasta 30 grados este jueves en Canarias

Los intervalos de nubes se alternarán con los claros en los cielos de Canarias este jueves, cuando persistirán los vientos con rachas fuertes locales y las temperaturas de hasta 30 grados en algunas latitudes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 23 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 19 de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento moderado del nordeste, fuerte en zonas expuestas de las vertientes sureste y oeste, así como en cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes, especialmente durante las horas centrales.

En las aguas del archipiélago se esperan vientos de nordeste o norte y fuerza 5 a 6, marejada a fuerte marejada con áreas de marejadilla y mar de fondo de norte de entre 1 y 3 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste, en el resto de zonas poco nuboso salvo intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre moderado del nordeste, fuerte en el interior y vertiente sur donde se esperan rachas muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 24

FUERTEVENTURA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste, en el resto de zonas poco nuboso salvo intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior y sur, especialmente en la península de Jandía donde no se descartan rachas muy fuertes. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 25

GRAN CANARIA

En el norte y por debajo de los 800-1000 metros, nuboso y con baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Se espera que se alcancen localmente los 30 ºC en medianías de la vertiente sur. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas expuestas de las vertientes sureste y oeste, así como en cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes, especialmente durante las horas centrales. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 23

TENERIFE

En el norte y por debajo de los 800-1000 metros, intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional a últimas horas del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en medianías y ligero descenso en cumbres centrales. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en el litoral sur del área metropolitana. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de cumbres, vertiente sureste y extremo oeste, donde se esperan rachas muy fuertes. Asimismo, no se descartan rachas muy fuertes en la vertiente sur del área metropolitana. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 26

LA GOMERA

En el norte y por debajo de los 800-1000 metros, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a últimas horas del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero asenso. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas expuestas de las vertientes sureste, extremo noroeste y cumbres, donde son probables las rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 24

LA PALMA

En el norte y este, y por debajo de los 800-1000 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales y con baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas en ligero ascenso o moderado en medianías y en ligero descenso en cumbres. Mínimas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de los extremos sureste y noroeste, así como en cumbres y en el municipio de El Paso, donde se esperan rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 26

EL HIERRO

En el norte y por debajo de los 600-800 metros, intervalos nubosos durante el día, nuboso de madrugada y a últimas horas, cuando no se descarta llovizna ocasional. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de los extremos sureste y oeste, así como en zonas altas donde se esperan rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 23