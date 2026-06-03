La vivienda, al límite y por encima de la media nacional: los alquileres consumen ya el 56% del salario de los canarios

Los canarios destinan el 56% de su salario al pago del alquiler, según el estudio Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025, elaborado a partir de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y de los precios medios de la vivienda recogidos por el índice inmobiliario de Fotocasa.

La cifra supera la media nacional y refleja las dificultades de acceso a la vivienda que afronta una parte importante de la población del Archipiélago.

Canarias, la quinta comunidad donde más salario se destina al alquiler

El estudio sitúa al archipiélago como la quinta comunidad autónoma de España en la que los inquilinos deben realizar un mayor esfuerzo económico para acceder a una vivienda. Solo Madrid, Cataluña, Baleares y País Vasco presentan porcentajes superiores. Mientras la media nacional se sitúa en el 50% del salario bruto, en Canarias el esfuerzo alcanza el 56%, seis puntos por encima del conjunto del país.

Según el informe elaborado por InfoJobs y Fotocasa, el salario bruto medio en Canarias se situó en 26.186 euros anuales durante 2025, mientras que el precio medio del alquiler alcanzó los 15,23 euros por metro cuadrado al mes. En la práctica, alquilar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados supone un desembolso mensual cercano a los 1.220 euros.

El alquiler crece cuatro veces más que los salarios

Los expertos alertan de la gran diferencia entre la evolución de los salarios y la de los precios de la vivienda. Mientras los sueldos aumentaron un 3% en Canarias durante el pasado año, el precio del alquiler se disparó un 12,8%, una de las mayores subidas registradas en España.

Además, el incremento del alquiler en Canarias fue el segundo más elevado del país durante el pasado año, solo por detrás de Castilla-La Mancha.

La emancipación juvenil, cada vez más complicada

Las consecuencias de esta situación se dejan notar especialmente entre los jóvenes. El elevado coste de la vivienda obliga a retrasar la emancipación, compartir piso durante más tiempo o depender económicamente de la familia para poder afrontar los gastos mensuales.

Desde Fotocasa advierten de que destinar más del 50% del salario al pago de la vivienda supone una situación de emergencia habitacional, ya que supera en más de 20 puntos el esfuerzo recomendado por los organismos internacionales, que sitúan el límite en torno al 30% de los ingresos.

La combinación de salarios moderados, escasez de oferta y fuerte demanda mantiene la presión sobre el mercado residencial del archipiélago, donde acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas para buena parte de la población.